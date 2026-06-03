Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani. BCE este tot mai aproape de o nouă majorare a dobânzilor

Inflația din zona euro a continuat să accelereze în luna mai, atingând cel mai înalt nivel din septembrie 2023. Creșterea prețurilor la energie și servicii alimentează presiunile inflaționiste, iar piețele financiare consideră aproape certă o nouă majorare a dobânzii de către Banca Centrală Europeană la reuniunea programată săptămâna viitoare.

Presiunile asupra prețurilor din zona euro s-au intensificat din nou în luna mai, pe fondul efectelor persistente generate de blocajele din Strâmtoarea Hormuz și al impactului acestora asupra piețelor energetice. Potrivit estimării preliminare publicate de Eurostat, rata anuală a inflației a ajuns la 3,2%, în creștere de la 3,0% în aprilie.

Valoarea a fost în linie cu estimările economiștilor și reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat în zona euro din septembrie 2023. Evoluția consolidează așteptările că BCE va continua înăsprirea politicii monetare pentru a ține sub control creșterea prețurilor.

Principalul motor al inflației a rămas sectorul energetic. Prețurile la energie au fost cu 10,9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, față de o creștere de 10,8% raportată în aprilie.

În același timp, un semnal de alarmă pentru BCE îl reprezintă accelerarea inflației din sectorul serviciilor, considerată unul dintre cei mai relevanți indicatori ai presiunilor interne asupra prețurilor. Aceasta a urcat de la 3,0% la 3,5%, sugerând că efectele șocurilor energetice încep să se răspândească în întreaga economie.

Și inflația de bază, care exclude energia, a înregistrat o accelerare, urcând la 2,4%, comparativ cu 2,2% în luna precedentă.

Ritmul creșterii prețurilor nu a fost uniform la nivelul Uniunii Europene.

Spania a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației dintre marile economii ale zonei euro, cu 3,6%, urmată de Italia, unde inflația a urcat la 3,3%, după ce în aprilie fusese de 2,8%.

În Franța, inflația s-a situat la 2,8%, iar în Germania, cea mai mare economie europeană, la 2,7%.

Printre puținele state care au raportat o temperare a ritmului de creștere a prețurilor s-a numărat Portugalia, unde inflația a coborât la 3,1%, de la 3,3% în luna precedentă.

Datele privind inflația au fost publicate în contextul în care și așteptările consumatorilor indică menținerea unor presiuni ridicate asupra costului vieții.

Conform celui mai recent sondaj al BCE privind așteptările consumatorilor, anticipațiile mediane pentru inflația din următoarele 12 luni au rămas la 4%, adică de două ori peste ținta oficială a băncii centrale. Totodată, percepția consumatorilor asupra inflației din ultimul an a crescut de la 3,5% la 4%.

Pe termen mai lung, estimările au rămas relativ stabile. Așteptările privind inflația în următorii trei ani au scăzut ușor la 2,9%, în timp ce estimările pentru un orizont de cinci ani au rămas la 2,4%. BCE avertizează însă că nivelul de incertitudine rămâne ridicat.

Investitorii consideră că BCE este foarte aproape de o nouă creștere a dobânzilor. Potrivit estimărilor piețelor, probabilitatea unei majorări de 25 de puncte de bază la următoarea ședință a Consiliului Guvernatorilor este de aproximativ 97%.

Mai mulți economiști anticipează că procesul de înăsprire monetară va continua și după luna iunie.

Economistul senior al ABRO, Bill Diviney, consideră că BCE se pregătește pentru majorări consecutive ale dobânzilor și a declarat: „Pentru o instituție care s-a îndepărtat de la indicările anticipative, acesta este cel mai apropiat semnal al unei viitoare majorări a ratei dobânzii pe care îl veți primi.”

La rândul său, Carsten Brzeski, director macroeconomic global la ING, apreciază că reuniunea din iunie seamănă tot mai mult cu o „majorare a dobânzilor asigurărilor”, menită să împiedice dezancorarea anticipațiilor inflaționiste.

„Chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu s-ar încheia mâine, daunele aduse inflației au fost deja făcute”, a spus acesta.

Economiștii avertizează că BCE trebuie să găsească un echilibru delicat între combaterea inflației și riscul de a încetini și mai mult economia.

Joe Nellis, consilier economic al firmei MHA, consideră că o nouă majorare a dobânzilor este foarte probabilă.

„Având în vedere această creștere a inflației, este din ce în ce mai probabil ca BCE să majoreze ratele dobânzilor cu 0,25 puncte procentuale săptămâna viitoare”, a declarat acesta.

Totuși, el avertizează că efectele unei politici monetare mai restrictive se vor resimți atât asupra companiilor, cât și asupra populației.

„BCE se confruntă cu o problemă dificilă de echilibrare. Ratele dobânzilor mai mari vor pune presiune suplimentară asupra companiilor care deja își înfrânează investițiile și asupra gospodăriilor care se confruntă cu creșterea ratelor la creditele ipotecare și cu bugete încordate”, a adăugat Nellis.

Pentru BCE, decizia din iunie pare aproape stabilită. Marea necunoscută este dacă actualul șoc energetic se va dovedi temporar sau dacă va genera efecte de durată asupra economiei și asupra comportamentului consumatorilor.

În acest context, dezbaterea se mută deja către perioada de după vară și către întrebarea esențială pentru investitori și guverne: cât timp va continua banca centrală ciclul de înăsprire monetară, după ce factorii care au declanșat actualul val inflaționist vor începe să se atenueze.