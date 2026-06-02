Euro digital va schimba tot ce știam despre bani. Decizia luată de Deutsche Bank și marile bănci din Germania

Sistemul financiar european se pregătește de o transformare radicală prin implementarea proiectului euro digital, programat pentru faza pilot în anul 2027. Deși inițiativa Băncii Centrale Europene a stârnit controverse majore în sectorul bancar privat, marii giganți financiari din Germania au decis să intre oficial în joc, anticipând schimbări structurale majore în modul în care cetățenii vor efectua plățile zilnice.

Proiectul euro digital. Sistemul financiar european traversează o etapă de transformare profundă, iar primele semnale ale acestei schimbări vin din Germania. În timp ce numerarul continuă să fie utilizat de milioane de cetățeni, autoritățile monetare accelerează pregătirile tehnice pentru o nouă formă de plată electronică.

Această inițiativă promite să modifice radical modul în care circulă banii în întreaga zonă euro. Deși proiectul a stârnit controverse și a întâmpinat rezistență din partea sectorului bancar privat, unele dintre cele mai importante instituții financiare germane au decis să se implice în acest proces.

Anii următori vor aduce cea mai importantă restructurare a mecanismelor de plată pe care a cunoscut-o continentul în ultimele decenii ale istoriei noastre.

Trei dintre cele mai mari instituții bancare din Germania și-au exprimat oficial interesul de a participa la faza pilot a proiectului euro digital. Acest program financiar complex este dezvoltat sub coordonarea directă a Băncii Centrale Europene.

Grupurile financiare Deutsche Bank, DZ Bank și Landesbank Hessen-Thüringen au confirmat public faptul că au depus candidaturi oficiale pentru a lua parte la testele practice programate, scrie Handelsblatt.com.

Deși în trecut au existat numeroase critici din partea comunității bancare germane, aceste instituții consideră acum că este esențial să participe la procesul de configurare a noii monede.

Potrivit planurilor actuale, Banca Centrală Europeană (BCE) intenționează să lanseze proiectul pilot în a doua jumătate a anului 2027. Această etapă experimentală va avea o durată de douăsprezece luni. Scopul principal este testarea infrastructurii tehnice și evaluarea funcționării monedei în condiții de piață reale.

Reprezentanții Deutsche Bank au transmis că instituția s-a înscris pentru a contribui la integrarea eficientă a monedei noi în ecosistemul european al plăților.

În același timp, DZ Bank participă în numele a sute de bănci cooperative, în timp ce Helaba reprezintă interesele caselor de economii. În schimb, conducerea Commerzbank a anunțat că își va concentra resursele asupra altor proiecte de plăți electronice.

Prin introducerea monedei euro digital, BCE dorește să ofere cetățenilor o alternativă modernă la numerarul clasic. Această nouă formă de bani nu va înlocui bancnotele fizice, ci doar va completa opțiunile existente de plată.

Implementarea efectivă este estimată cel mai devreme pentru anul 2029. Totuși, acest termen depinde de adoptarea legislației necesare de către instituțiile Uniunii Europene.

În prezent, Parlamentul European, Comisia Europeană și guvernele statelor membre trebuie să finalizeze un acord asupra cadrului legal de funcționare.

Interesul pentru acest proiect este ridicat la nivel european. Potrivit datelor furnizate de Banca Centrală Europeană, peste cincizeci de furnizori de servicii de plată din întreaga zonă euro și-au depus dosarele de candidatură pentru această etapă.

Selecția finală a tuturor participanților admiși va fi anunțată oficial în cursul lunii iulie. În cadrul testelor din anul 2027, specialiștii vor analiza atât plățile directe între persoane fizice, cât și tranzacțiile realizate în magazine.

La acest proiect vor colabora bănci comerciale active, comercianți și angajați ai băncilor centrale naționale. Autoritățile doresc să dezvolte o infrastructură tehnică complet nouă și să impună standarde unice care vor guverna utilizarea pe termen lung a monedei electronice.

Scăderea utilizării numerarului reprezintă motivul principal pentru care oficialii europeni susțin această tranziție. În paralel, liderii politici analizează introducerea unei obligații legale pentru comercianți de a accepta noua monedă, dar propun și măsuri pentru protejarea accesului cetățenilor la numerar.

Cu toate acestea, numeroase instituții financiare private rămân sceptice în fața schimbărilor. Multe bănci comerciale consideră că moneda euro digital va deveni un concurent direct pentru propriile lor sisteme de plată.

O altă preocupare majoră este legată de costurile financiare necesare pentru integrarea noii tehnologii în rețelele existente. Din acest motiv, mai multe bănci europene investesc în dezvoltarea unor soluții alternative proprii.

Un exemplu relevant este sistemul european numit Wero, creat pentru a reduce dependența continentului de marii operatori comerciali din Statele Unite. Unul dintre obiectivele strategice ale BCE rămâne tocmai diminuarea influenței pe care corporațiile americane, precum Visa, Mastercard sau PayPal, o au asupra pieței europene.

Cu toate acestea, băncile se tem în continuare că deponenții își vor transfera masiv economiile din conturile curente spre portofelele digitale gestionate de banca centrală. Această migrare ar putea destabiliza lichiditatea sistemului bancar privat într-o perioadă marcată de incertitudine economică.