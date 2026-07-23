Bancnotele euro intră într-o nouă eră. BCE a prezentat modelele care ar putea ajunge în portofelele europenilor

Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat propunerile de design pentru următoarea serie de bancnote euro și a lansat un sondaj public destinat colectării opiniilor cetățenilor din Europa. Noile modele au fost dezvoltate pornind de la două teme principale, „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”, fiecare ilustrată prin motive vizuale asociate.

Propunerile de design selectate reprezintă rezultatul unui concurs organizat la nivelul Uniunii Europene. În urma procesului de selecție au fost primite peste 1.200 de candidaturi din partea unor designeri grafici. Dintre acestea, 25 de persoane au fost invitate să creeze propuneri pentru una dintre cele două teme sau pentru ambele.

„Bancnotele euro sunt mai mult decât un mijloc de plată – ele reprezintă una dintre cele mai tangibile expresii ale Europei”, a declarat Christine Lagarde, președinta BCE. „Prin elemente de design care combină frumusețea și semnificația, acestea vor consolida identitatea noastră comună.”

Un juriu independent format din 21 de specialiști din domenii precum design grafic, comunicare, neuroștiințe și istorie a evaluat propunerile. Membrii juriului au fost desemnați de băncile centrale din zona euro, iar în urma analizei au fost alese zece modele de design care intră acum în etapa de consultare publică.

După decizia Consiliului guvernatorilor BCE de a organiza un sondaj online, locuitorii Europei sunt invitați să își exprime preferințele cu privire la cele zece propuneri selectate. Consultarea publică va rămâne deschisă până la data de 21 septembrie 2026.

În paralel, o companie independentă de cercetare va realiza un sondaj separat, cu aceleași întrebări, pe un eșantion reprezentativ de cetățeni din zona euro. BCE va publica un raport care va include rezultatele ambelor consultări după alegerea conceptului final.

Instituția europeană precizează că implicarea publicului reprezintă un element important al procesului de schimbare a designului bancnotelor, astfel încât opiniile cetățenilor din întreaga Europă să fie luate în considerare înaintea deciziei finale.

Consiliul guvernatorilor BCE urmează să stabilească designul final al noii serii de bancnote în jurul sfârșitului acestui an. Decizia va avea la bază mai multe elemente, printre care rezultatele concursului de design, evaluările tehnice și concluziile celor două sondaje realizate.

După alegerea designului, acesta va trece prin etape suplimentare de dezvoltare și testare înainte de începerea producției. BCE estimează că noile bancnote euro vor fi introduse în circulație în anii următori.

Bancnotele din seria actuală își vor păstra valoarea și vor continua să fie utilizate alături de noua serie după lansarea acesteia. Schimbarea reprezintă prima reproiectare completă a bancnotelor euro de la introducerea monedei în anul 2002.

„Reproiectarea bancnotelor euro face parte dintr-un efort pe termen lung al Eurosistemului de a asigura că numerarul rămâne un mijloc de plată sigur, eficient și ușor de înțeles, menținând accesul cetățenilor la banii publici și libertatea acestora de a alege modalitățile de plată”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE.

Emiterea periodică a unor noi serii de bancnote permite utilizarea progreselor tehnologice pentru reducerea riscurilor de falsificare. Viitoarele bancnote vor include elemente de securitate noi și îmbunătățite, concepute pentru o autentificare mai ușoară și pentru creșterea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Procesul de reproiectare include și obiective legate de sustenabilitate. BCE urmărește diminuarea amprentei ecologice a bancnotelor prin creșterea durabilității acestora și prin utilizarea unor materiale și metode de producție mai sustenabile.

Noua serie de bancnote este dezvoltată ca parte a strategiei Eurosistemului pentru menținerea numerarului ca instrument de plată sigur și accesibil. Evoluția tehnologică, îmbunătățirea elementelor de protecție și adaptarea la nevoile utilizatorilor reprezintă criterii luate în considerare în procesul de elaborare a noilor modele.