Christine Lagarde face anunțul despre euro digital. Ce se va întâmpla cu banii cash

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a respins afirmațiile potrivit cărora proiectul privind euro digital ar avea rolul de a înlocui numerarul sau de a permite monitorizarea plăților efectuate de cetățeni.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat Euronews, într-un moment în care inițiativa legislativă înaintează după o perioadă îndelungată de negocieri în Parlamentul European. Șefa BCE a subliniat că euro digital este gândit ca o completare a numerarului, nu ca un substitut al acestuia. Totodată, ea a respins ideea că viitoarea monedă digitală ar urma să fie utilizată pentru supravegherea tranzacțiilor realizate de utilizatori.

Procesul legislativ a făcut un nou pas înainte după ce Parlamentul European a aprobat, joi, mandatul de negociere. Decizia aduce proiectul mai aproape de adoptarea sa până la finalul anului 2026, după luni în care discuțiile au fost blocate.

Propunerea a stârnit, încă de la început, reacții critice din partea unor eurodeputați. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea că introducerea euro digital ar putea afecta confidențialitatea utilizatorilor și, pe termen lung, ar reduce importanța bancnotelor și monedelor ca mijloace de plată.

Referindu-se la votul din Parlamentul European, Christine Lagarde a salutat evoluția negocierilor și și-a exprimat speranța că acestea vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

„Permiteți-mi să sărbătoresc faptul că Parlamentul a aprobat mandatul pentru aceste negocieri, care, sperăm, se vor încheia până în decembrie”, a declarat Lagarde într-un interviu acordat Mariei Tadeo, în emisiunea The Europe Conversation.

Președinta BCE a explicat că euro digital urmărește să adapteze banii publici la realitățile economiei digitale. În prezent, aceștia sunt disponibili în principal sub formă de numerar, iar noua monedă digitală ar urma să beneficieze de același statut juridic precum bancnotele și monedele aflate deja în circulație.

„Atât numerarul, cât și euro digital vor fi mijloace legale de plată, ceea ce înseamnă că nicăieri în Europa cineva nu va putea spune: Îmi pare rău, nu vă iau bancnotele”, a mai subliniat Lagarde.

Christine Lagarde a anunțat că Banca Centrală Europeană va prezenta până la sfârșitul acestui an o strategie referitoare la viitorul bancnotelor euro.

Potrivit acesteia, instituția pregătește un set de propuneri privind noul design al bancnotelor, într-un demers care urmărește modernizarea acestora, fără renunțarea la numerar.

„Vom avea un set de propuneri pentru noul design și noua față a bancnotelor noastre. Numerarul nu va dispărea, va fi revigorat”, a spus ea.

În același timp, șefa BCE a explicat că proiectul euro digital urmărește și consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene în domeniul plăților și al procesării tranzacțiilor financiare.

Christine Lagarde a atras atenția că o mare parte dintre plățile cu cardul efectuate în Europa sunt procesate prin infrastructuri controlate de companii din afara Uniunii Europene. În acest context, instituțiile europene susțin dezvoltarea unei alternative proprii, pe fondul preocupărilor legate de dependența față de furnizori externi și al contextului geopolitic actual.

Președinta Băncii Centrale Europene a mai precizat că rețelele utilizate pentru procesarea plăților sunt în principal americane, iar în unele situații și chineze, motiv pentru care consideră necesară dezvoltarea unei infrastructuri europene dedicate.

„Depindem predominant de rețelele americane, dar uneori și de cele chineze, pentru a organiza plățile. Avem nevoie de o soluție europeană pentru că vrem să fim suverani acasă”, a concluzionat Christine Lagarde.