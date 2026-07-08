Cash sau card în vacanță? Anunțul specialiștilor pentru românii care pleacă în concediu. De ce nu este bine să pleci fără numerar

Sezonul concediilor influențează direct și piața valutară din România. Odată cu apropierea vacanțelor de vară, tot mai mulți români își cumpără din timp valuta necesară pentru călătoriile în străinătate, iar preferințele lor reflectă principalele destinații turistice alese în acest an. Potrivit unei analize realizate de Tavex, euro, lira turcească și lekul albanez sunt cele mai solicitate monede în această perioadă, în timp ce numerarul continuă să fie preferat pentru numeroase cheltuieli efectuate în vacanță.

Datele companiei arată că moneda europeană continuă să domine schimburile valutare efectuate înainte de concedii. Explicația este simplă: multe dintre destinațiile preferate de români folosesc euro sau acceptă pe scară largă această monedă.

Grecia, Italia, Spania, Muntenegru și chiar Bulgaria se numără printre țările în care turiștii aleg să plece cel mai des în sezonul estival, iar acest lucru se reflectă în cererea crescută pentru euro. Potrivit Tavex, în lunile de vară se observă o creștere clară a schimburilor în moneda europeană comparativ cu restul anului, pe fondul concediilor și al planificării cheltuielilor de vacanță.

Pe lângă euro, lira turcească se află printre cele mai căutate valute în această perioadă.

Turcia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații externe pentru turiștii români, iar cererea pentru moneda locală rămâne ridicată, mai ales în lunile iulie și august.

În același timp, Albania își consolidează poziția pe harta vacanțelor preferate de români. Chiar dacă cererea pentru lekul albanez a fost mai redusă decât în sezonul anterior, interesul pentru această monedă rămâne important și confirmă popularitatea în creștere a litoralului albanez în rândul turiștilor români.

Pe lângă aceste valute, există și o cerere constantă pentru monede utilizate în destinații mai îndepărtate, precum yenul japonez, wonul sud-coreean, rupia indoneziană sau dongul vietnamez.

Deși plata cu cardul este acceptată în tot mai multe locuri, numerarul continuă să joace un rol important în timpul concediilor.

Potrivit analizei, cei mai mulți români aleg să plece cu bani cash pentru a putea achita taxe de drum, parcări, transport local, cumpărături din piețe, restaurante, suveniruri sau alte servicii unde plata cu cardul nu este întotdeauna disponibilă.

În plus, numerarul este preferat și pentru cheltuielile neprevăzute, în special în localitățile mici, în magazinele independente, la taxiuri sau în zonele turistice unde plata electronică nu este încă răspândită.

Reprezentanții Tavex spun că cererea pentru diferite valute oferă o imagine fidelă asupra destinațiilor preferate de români.

„Cererea pentru valută din perioada verii este un indicator foarte bun al modului în care oamenii călătoresc în realitate. Atunci când românii cumpără euro, lire turcești sau leki albanezi, nu este vorba doar despre o tranzacție financiară, ci despre destinațiile pe care le aleg, obiceiurile lor de călătorie și preferințele de vacanță. Oamenii vor să fie pregătiți, mai ales atunci când călătoresc în țări unde moneda locală continuă să joace un rol important în plățile de zi cu zi”, a declarat Victor Dima, Treasury Manager al Tavex România.

Analiza atrage atenția și asupra unei greșeli frecvente făcute de turiști: amânarea schimbului valutar până în ziua plecării.

Specialiștii explică faptul că schimbul banilor în aeroport, în zone turistice sau imediat după sosirea la destinație reduce opțiunile disponibile și poate însemna cursuri mai puțin avantajoase.

Din acest motiv, recomandarea este ca o parte din bugetul destinat vacanței să fie schimbată din timp, mai ales atunci când destinația folosește o altă monedă decât euro.

Potrivit datelor Tavex, piața numerarului în valută este tot mai influențată de sezonul concediilor, iar cererea pentru diferitele monede urmează fidel principalele trasee de vacanță ale românilor: Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia, Spania și Albania continuă să fie printre cele mai căutate destinații estivale.