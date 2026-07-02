Retragerea de numerar de la bancomat. Se face sesizare către bancă. Se verifică toate operațiunile în aceste cazuri

Retragerea de numerar de la bancomat este una dintre cele mai obișnuite operațiuni bancare, însă există situații rare în care aparatul eliberează o sumă mai mică decât cea solicitată, deși din cont este debitată întreaga valoare.

Pentru mulți clienți, o astfel de situație poate crea panică, mai ales dacă este vorba despre câteva sute sau chiar mii de lei. Totuși, legislația privind serviciile de plată și procedurile interne ale băncilor prevăd mecanisme prin care astfel de erori pot fi verificate și, dacă se confirmă, remediate.

Specialiștii recomandă ca persoanele aflate într-o asemenea situație să nu plece imediat de la bancomat și să urmeze câțiva pași importanți, care pot grăbi recuperarea banilor.

Primul lucru este să verifici dacă operațiunea a fost finalizată complet.

Uneori, bancomatul poate elibera bancnotele cu o ușoară întârziere sau poate afișa un mesaj privind anularea tranzacției.

Dacă observi că suma primită este mai mică decât cea solicitată, este recomandat:

să nu efectuezi o nouă retragere înainte de clarificarea situației;

să păstrezi chitanța eliberată de bancomat, dacă aceasta a fost emisă;

să notezi data, ora și locația exactă a ATM-ului;

să verifici imediat aplicația de mobile banking sau extrasul de cont pentru a vedea ce sumă a fost debitată.

Aceste informații vor fi utile atunci când formulezi sesizarea către bancă.

Contrar unei percepții răspândite, bancomatele înregistrează toate operațiunile efectuate.

Fiecare retragere este însoțită de date electronice privind tranzacția, iar aparatul ține evidența bancnotelor eliberate. În plus, majoritatea ATM-urilor sunt monitorizate video și efectuează reconcilierea numerarului rămas în casete.

Dacă un bancomat a distribuit mai puține bancnote decât trebuia, diferența poate fi identificată în urma verificării tehnice și a inventarului de numerar.

Sesizarea trebuie făcută către banca emitentă a cardului, chiar dacă retragerea a fost efectuată de la bancomatul unei alte instituții de credit.

În funcție de situație, banca ta va deschide o investigație și va colabora cu banca proprietară a ATM-ului pentru verificarea tranzacției.

De regulă, clienții pot depune reclamația:

telefonic, prin serviciul de relații cu clienții;

prin aplicația de internet sau mobile banking, dacă această opțiune există;

într-o sucursală;

prin e-mail sau formularul online pus la dispoziție de bancă.

Este recomandat ca sesizarea să fie făcută cât mai repede după producerea incidentului.

Cât durează verificările

Durata soluționării diferă în funcție de complexitatea cazului și de banca implicată.

Dacă retragerea a fost făcută la un ATM al propriei bănci, verificările pot fi finalizate mai rapid.

În cazul în care sunt implicate două instituții de credit, investigația poate dura mai mult, deoarece trebuie analizate înregistrările electronice, jurnalul bancomatului și evidența numerarului.

Dacă se confirmă existența unei erori tehnice, suma lipsă este restituită în contul clientului.

Ce faci dacă bancomatul nu a eliberat deloc numerarul

Există și situații în care ATM-ul nu distribuie nicio bancnotă, însă suma apare blocată sau debitată din cont.

Și în acest caz trebuie urmată aceeași procedură de notificare a băncii.

În multe situații, dacă tranzacția nu s-a finalizat corect, suma este deblocată automat după verificările tehnice sau după expirarea perioadei de autorizare, însă este recomandat ca titularul contului să informeze banca și să nu aștepte exclusiv soluționarea automată.

Poate banca să refuze restituirea banilor?

Dacă verificările arată că bancomatul a eliberat exact suma solicitată și nu există diferențe între numerarul înregistrat și cel rămas în aparat, banca poate respinge reclamația.

În schimb, atunci când investigația confirmă că ATM-ul a distribuit mai puțini bani decât a fost debitat clientul, instituția de credit trebuie să remedieze situația și să restituie diferența.

Dacă titularul contului consideră că reclamația nu a fost soluționată corect, acesta poate solicita reanalizarea cazului și poate utiliza mecanismele legale de soluționare a litigiilor, inclusiv sesizarea autorităților competente sau a instanței de judecată, după caz.

Cum poți reduce riscul unor astfel de probleme

Deși incidentele de acest tip sunt rare, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

folosește, pe cât posibil, bancomatele amplasate în sucursalele băncilor;

verifică imediat suma primită înainte de a părăsi ATM-ul;

activează notificările instantanee pentru tranzacțiile efectuate cu cardul;

păstrează chitanța până când verifici că suma retrasă corespunde cu cea debitată;

sesizează banca imediat dacă observi orice diferență.

Acționând rapid și furnizând toate informațiile necesare, șansele ca problema să fie clarificată și suma recuperată cresc semnificativ.