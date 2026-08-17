Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Unele licee vor putea da examen propriu pentru 50% dintre locuri

Admiterea la liceu ar urma să se desfășoare după reguli noi în vara anului 2027, pentru elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026. Evaluarea Națională rămâne principalul examen, însă anumite licee vor putea organiza un concurs propriu, cu două probe suplimentare. Lista unităților de învățământ care aleg această variantă ar urma să fie publicată la 1 octombrie, potrivit calendarului pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

Admiterea la liceu va păstra Evaluarea Națională drept principală etapă pentru accesul în învățământul liceal, dar proiectul noilor reguli introduce posibilitatea ca anumite unități de învățământ să organizeze propriul concurs. Schimbarea îi vizează pe elevii care vor începe clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor participa la admitere în vara anului următor.

Liceele care optează pentru organizarea unui concurs propriu vor putea ocupa în acest mod cel mult 50% dintre locurile disponibile la o specializare. Celelalte locuri vor rămâne disponibile prin mecanismul repartizării computerizate.

La 1 octombrie, inspectoratele școlare ar urma să facă publică lista liceelor care vor organiza concurs separat pentru admiterea din 2027. În aceeași zi, unitățile de învățământ incluse pe listă vor trebui să publice pe site-urile proprii procedurile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului, conform calendarului aflat în dezbatere publică la Ministerul Educației și Cercetării.

Introducerea noii posibilități nu înseamnă că fiecare candidat va fi obligat să susțină încă două examene pentru a putea intra la liceu. Probele suplimentare vor exista numai în unitățile de învățământ care decid să organizeze concurs propriu.

Accesul la acest concurs va fi condiționat însă de rezultatele obținute la Evaluarea Națională. Candidații vor trebui să aibă minimum nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale pentru a putea participa la selecția organizată separat de liceu.

Cele două probe suplimentare vor fi susținute după publicarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională. Disciplinele de examen vor fi stabilite în funcție de profilul și specializarea pentru care candidează elevul.

Proiectul prevede ca subiectele celor două probe suplimentare să fie unice la nivel național. În schimb, fiecare liceu va putea stabili ponderea pe care rezultatele obținute la concurs o vor avea în calcularea mediei finale de admitere.

Pentru specializarea matematică-informatică, unitățile de învățământ vor putea selecta probe dintre matematică, informatică și fizică.

În cazul specializării științele naturii, disciplinele dintre care vor putea fi stabilite probele sunt biologia, chimia și fizica.

La filologie, liceele vor putea opta pentru limba română, o limbă modernă sau limba latină. Pentru specializarea științe sociale, variantele prevăzute sunt geografia, istoria și educația socială.

Un candidat care urmărește un loc la o specializare pentru care liceul organizează concurs propriu ar putea susține, în funcție de opțiunea unității de învățământ și de profilul ales, două probe suplimentare după încheierea Evaluării Naționale.

Noua formulă nu înlocuiește și nu elimină Evaluarea Națională. Media obținută la acest examen va continua să fie utilizată pentru repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a.

În liceele care aleg concursul propriu, rezultatele celor două probe suplimentare vor putea intra în calculul mediei finale de admitere. Ponderea acestora va fi stabilită de fiecare unitate de învățământ care aplică noul mecanism.

Candidații care nu obțin un loc prin concursul organizat separat de un liceu nu își pierd posibilitatea de a participa la următoarea etapă a admiterii. Aceeași regulă se aplică elevilor care aleg să nu participe deloc la concursul propriu.

Aceștia vor putea intra în procedura repartizării computerizate și vor concura pentru locurile disponibile potrivit regulilor generale stabilite pentru admiterea în învățământul liceal.

Rezultatele școlare obținute de elevi pe parcursul claselor V-VIII nu vor fi incluse în formula de calcul a mediei de admitere. Media acestor patru ani de studiu va putea avea însă un rol în situațiile în care este necesară departajarea candidaților.

Concret, media claselor V-VIII ar urma să reprezinte primul criteriu de departajare atunci când doi elevi obțin aceeași medie la Evaluarea Națională.

Schimbările pregătite pentru admiterea la liceu din 2027 se vor aplica generației de elevi care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026. Aceștia vor susține Evaluarea Națională și procedurile de admitere în vara anului următor.

Metodologia și calendarul pentru admiterea din 2027 nu sunt însă aprobate în forma definitivă. Documentele se află în prezent în etapa de consultare publică, ceea ce înseamnă că prevederile propuse pot fi modificate înainte ca Ministerul Educației și Cercetării să adopte forma finală.