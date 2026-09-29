Testele pentru viitorii directori de școli au fost dezvăluite. Una dintre probe este eliminatorie
SURSA FOTO: Dreamstime - Salarii profesori Italia
Candidații care participă la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor susține două teste standardizate. Fiecare dintre cele două probe va conține câte 20 de întrebări, iar timpul alocat pentru rezolvarea lor este de maximum 60 de minute.
Ce trebuie să învețe profesorii care vor funcția de director
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a transmis informații referitoare la structura testelor prevăzute pentru concursul destinat ocupării funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, cele două probe vizează atât competențele și aptitudinile personale ale candidaților, cât și cunoștințele de management și legislație școlară.
Pentru cele două teste sunt stabilite praguri diferite de promovare. La proba de evaluare a competențelor, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6, în timp ce testul pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară este promovat cu minimum nota 7.
Testul de competențe are 20 de întrebări
Prima probă urmărește evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale ale persoanelor înscrise la concurs. Candidații trebuie să rezolve, în cel mult 60 de minute, un test standardizat alcătuit din 20 de itemi.
„Referitor la testele din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) transmite următoarea informare:
Proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea, de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi.
Structura testului:
- 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective);
- 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și
- 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii)”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.
Nota minimă pentru promovarea primei probe
Pentru promovarea testului de competențe, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6. Proba are caracter eliminatoriu, însă nota obținută nu este inclusă în calculul mediei finale a concursului.
Rezultatul obținut la această probă poate fi contestat. Candidații au la dispoziție un termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor pentru depunerea contestației.
A doua probă este destinată evaluării cunoștințelor necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ. Și acest test este standardizat, are 20 de itemi și trebuie rezolvat în maximum 60 de minute.
„Proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară constă în rezolvarea, de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi”, transmite instituția.
Ce materie intră în testul de management și legislație
Structura celei de-a doua probe este împărțită între legislația din educație, regulamentele aplicabile unităților de învățământ și lucrări de specialitate referitoare la leadership și management educațional.
„Structura probei:
- 25% dintre itemi din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023;
- 25% dintre itemi din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024;
- 20% dintre itemi din Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale;
- 10% dintre itemi din Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă;
- 10% dintre itemi din Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026 și
10% dintre itemi din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin
- Ordinul de ministru nr. 4.137/2026”, se arată în comunicat.
Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte
Și această probă este organizată sub forma unui test grilă. Fiecare dintre cele 20 de întrebări are patru variante de răspuns, iar un singur răspuns este corect. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte, iar verificarea răspunsurilor este făcută automat, prin platforma informatică utilizată pentru evaluare. Pragul de promovare este, de această dată, nota 7.
Rezultatul obținut la testul de management și legislație școlară poate fi contestat de candidați în termen de 24 de ore de la momentul comunicării rezultatelor, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației.
„Testul este grilă, fiecare item are 4 variante de răspuns și un singur răspuns este corect. Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte. Evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat „promovat” dacă a obținut cel puțin nota 7. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor”, a concluzionat Ministerul Educației.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.