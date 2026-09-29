Testele pentru viitorii directori de școli au fost dezvăluite. Una dintre probe este eliminatorie

Candidații care participă la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor susține două teste standardizate. Fiecare dintre cele două probe va conține câte 20 de întrebări, iar timpul alocat pentru rezolvarea lor este de maximum 60 de minute.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a transmis informații referitoare la structura testelor prevăzute pentru concursul destinat ocupării funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, cele două probe vizează atât competențele și aptitudinile personale ale candidaților, cât și cunoștințele de management și legislație școlară.

Pentru cele două teste sunt stabilite praguri diferite de promovare. La proba de evaluare a competențelor, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6, în timp ce testul pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară este promovat cu minimum nota 7.

Prima probă urmărește evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale ale persoanelor înscrise la concurs. Candidații trebuie să rezolve, în cel mult 60 de minute, un test standardizat alcătuit din 20 de itemi.

„Referitor la testele din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) transmite următoarea informare:

Proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea, de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi.

Structura testului:

7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective);

7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și

6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii)”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Pentru promovarea testului de competențe, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6. Proba are caracter eliminatoriu, însă nota obținută nu este inclusă în calculul mediei finale a concursului.

Rezultatul obținut la această probă poate fi contestat. Candidații au la dispoziție un termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor pentru depunerea contestației.

A doua probă este destinată evaluării cunoștințelor necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ. Și acest test este standardizat, are 20 de itemi și trebuie rezolvat în maximum 60 de minute.

„Proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară constă în rezolvarea, de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi”, transmite instituția.

Structura celei de-a doua probe este împărțită între legislația din educație, regulamentele aplicabile unităților de învățământ și lucrări de specialitate referitoare la leadership și management educațional.

„Structura probei:

25% dintre itemi din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023;

25% dintre itemi din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024;

20% dintre itemi din Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale;

10% dintre itemi din Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă;

10% dintre itemi din Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026 și

10% dintre itemi din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin

10% dintre itemi din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026”, se arată în comunicat.

Și această probă este organizată sub forma unui test grilă. Fiecare dintre cele 20 de întrebări are patru variante de răspuns, iar un singur răspuns este corect. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte, iar verificarea răspunsurilor este făcută automat, prin platforma informatică utilizată pentru evaluare. Pragul de promovare este, de această dată, nota 7.

Rezultatul obținut la testul de management și legislație școlară poate fi contestat de candidați în termen de 24 de ore de la momentul comunicării rezultatelor, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației.