Cinci candidați se luptă pentru șefia OMS. Cine vrea să-l înlocuiască pe Tedros Adhanom Ghebreyesus?

Cinci candidați din Qatar, Arabia Saudită, Belgia, Spania și Indonezia vor să preia conducerea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), după încheierea mandatului lui Tedros Adhanom Ghebreyesus. Competiția începe în această toamnă.

Cinci candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de director general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Candidații provin din cinci țări și și-au depus CV-urile pentru a-l înlocui pe etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus în funcția de director general al OMS. Pentru această funcție candidează Hanan Mohammed Al-Kuwari din Qatar, Hanan Balkhy din Arabia Saudită, Hans Kluge din Belgia, Maria Neira din Spania și Budi Gunadi Sadikin din Indonezia.

Hanan Mohammed Al-Kuwari este fost ministru al Sănătății, în timp ce Hanan Balkhy este medic și conduce biroul OMS pentru Mediterana de Est. Hans Kluge este medic și directorul regional al OMS pentru Europa. Maria Neira este medic epidemiolog și fostă directoare în cadrul OMS, iar Budi Gunadi Sadikin este ministrul Sănătății din Indonezia.

Un forum al candidaților pentru funcția de director general al OMS va avea loc în luna noiembrie. Ulterior, Comitetul Executiv al OMS va publica, în ianuarie 2027, lista scurtă formată din trei candidați.

Decizia finală privind numirea următorului director general al OMS va fi luată în mai 2027, în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății.

Tedros Adhanom Ghebreyesus conduce agenția mondială de sănătate din 2017 și a coordonat răspunsul OMS la pandemia de COVID-19, precum și la alte epidemii, inclusiv cele de Ebola și mpox. În timpul mandatului său, OMS și-a pierdut însă principalul finanțator. Statele Unite au decis să se retragă din agenție în 2025, iar președintele Donald Trump a acuzat OMS de gestionarea defectuoasă a crizei sanitare provocate de COVID-19. Agenția din cadrul ONU a respins acuzațiile.