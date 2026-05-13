Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a explicat că există riscul apariției unor noi cazuri deoarece primul pacient de pe navă s-a îmbolnăvit încă din 6 aprilie, iar înainte de introducerea măsurilor de prevenție a existat mult contact între pasageri.

Acesta a precizat că perioada de incubație a hantavirusului poate ajunge la șase până la opt săptămâni, ceea ce face posibilă apariția unor cazuri suplimentare chiar și după evacuarea pasagerilor.

„Ne așteptăm la mai multe cazuri deoarece primul pacient de pe navă s-a îmbolnăvit pe 6 aprilie și a existat multă interacțiune între pasageri înainte de introducerea măsurilor de prevenție”, a explicat acesta.

Nava MV Hondius, care se deplasa din Argentina spre Capul Verde, a ajuns în centrul unei crize sanitare după moartea a trei pasageri. Bilanțul raportat a ajuns la 11 cazuri, dintre care 9 confirmate.

Virusul implicat este varianta Andes, un tip de hantavirus care se transmite în mod obișnuit prin contact cu excremente de rozătoare, dar care, în cazuri rare, poate fi transmis și între oameni, atunci când există contact apropiat.

Tedros a mulțumit Spaniei pentru acceptarea navei în Tenerife, după ce autoritățile din Capul Verde refuzaseră acostarea.

În Franța, o femeie de 65 de ani infectată după evacuarea de pe navă se află în stare critică la Spitalul Bichat din Paris.

Medicii au anunțat că pacienta suferă de o formă severă cu afectare cardiopulmonară și este tratată cu un dispozitiv de susținere a funcției respiratorii, descris ca un „plămân artificial”.

În Spania, autoritățile au confirmat un caz de hantavirus la unul dintre cei 14 cetățeni spanioli evacuați de pe MV Hondius și plasați în carantină într-un spital militar din Madrid.

Pacientul are febră ușoară și simptome respiratorii moderate, însă starea sa este stabilă.

În Italia, autoritățile sanitare verifică un posibil nou caz după ce un tânăr de 25 de ani din Calabria a fost plasat în carantină. Potrivit presei italiene, acesta ar fi avut contact indirect cu o femeie care a murit ulterior din cauza virusului.

Bărbatul prezintă simptome și a fost internat, iar probele biologice sunt analizate.

Peste 120 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați din Tenerife în cadrul unei operațiuni coordonate de autoritățile spaniole. Ultimii pasageri au fost repatriați către mai multe state, unde vor rămâne în carantină sau sub supraveghere medicală.

În Regatul Unit, zece persoane din Saint Helena, Ascension și Tristan da Cunha urmează să fie izolate preventiv după ce au fost identificate drept contacți ai persoanelor infectate.

În Olanda, 12 angajați ai unui spital din Nijmegen au fost plasați în carantină preventivă după manipularea unor probe biologice fără aplicarea procedurilor speciale necesare.

Autoritățile au precizat că riscul de infectare este considerat scăzut, însă măsurile de precauție au fost menținute.

Ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, a declarat că până în acest moment nu există dovezi că tulpina de hantavirus ar fi suferit o mutație. Totuși, secvențierea completă nu este finalizată, iar specialiștii Institutului Pasteur continuă analiza.

Primele secvențe studiate sunt foarte asemănătoare, iar situația rămâne sub monitorizare strictă.

Între timp, nava MV Hondius se îndreaptă spre Rotterdam, cu un echipaj redus și personal medical la bord, urmând să fie curățată și dezinfectată complet.