Cazurile de hantavirus sunt în creștere în Argentina, iar specialiștii atrag atenția că această evoluție ar putea fi strâns legată de schimbările climatice și de degradarea ecosistemelor naturale. Boala, transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate, arată în prezent o extindere neobișnuită atât ca număr de cazuri, cât și ca distribuție geografică.

Datele Ministerului Sănătății din Argentina indică faptul că, în sezonul epidemiologic început în iunie 2025, au fost confirmate 101 cazuri de hantavirus, aproape dublu față de cele 57 raportate în aceeași perioadă a anului anterior. În paralel, rata de mortalitate asociată infecției a crescut cu aproximativ 10 puncte procentuale, ceea ce ridică nivelul de îngrijorare în rândul autorităților sanitare.

Timp de mai mulți ani, hantavirusul a fost asociat în special cu regiuni din sudul țării, în special cu zona Patagonia, unde a avut loc și un focar sever în 2018. Atunci, 11 persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost infectate.

În prezent însă, tiparul geografic s-a modificat. Cele mai multe cazuri sunt raportate în zona centrală a țării, în special în Buenos Aires și provinciile învecinate, care au devenit un nou epicentru al îmbolnăvirilor.

Autoritățile sanitare mențin patru mari regiuni considerate zone de risc crescut: nord-vestul, nord-estul, centrul și sudul Argentinei. Printre provinciile afectate se numără Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Formosa, Chaco, Neuquén, Río Negro și Chubut.

Această distribuție extinsă sugerează că virusul nu mai este limitat la o singură zonă geografică, ci circulă în mai multe ecosisteme, ceea ce complică semnificativ controlul epidemiologic.

Situația a atras atenția la nivel internațional după apariția unui focar pe nava de croazieră MV Hondius. Vasul a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, și se află în prezent în drum spre Insulele Canare.

Focarul este investigat în contextul decesului a doi turiști olandezi, iar autoritățile încearcă să stabilească traseul exact al acestora, care ar fi inclus deplasări în Chile și Uruguay înainte de îmbarcare.

Experții în sănătate publică susțin că schimbările climatice pot influența direct dinamica bolii. Creșterea temperaturilor, modificarea precipitațiilor și perturbarea habitatelor naturale favorizează extinderea populațiilor de rozătoare, principalii vectori ai virusului.

În plus, defrișările și urbanizarea accelerată contribuie la apropierea dintre oameni și mediile în care aceste animale trăiesc, crescând riscul de transmitere.

Evoluția recentă a cazurilor de hantavirus din Argentina indică o schimbare importantă în dinamica bolii, atât din punct de vedere geografic, cât și epidemiologic. În acest context, autoritățile și experții subliniază necesitatea monitorizării continue, a măsurilor de prevenție și a înțelegerii mai profunde a impactului schimbărilor climatice asupra sănătății publice.