Femeia infectată cu hantavirus a început să manifeste simptome în timpul zborului de repatriere, situație semnalată de autoritățile franceze. Ministrul Sănătății a precizat că starea acesteia s-a agravat în noaptea de duminică spre luni, iar în prezent pacienta este internată într-un spital specializat în boli infecțioase.

Potrivit autorităților, evoluția bolii este severă, iar în cazul infectării cu hantavirus, deteriorarea stării de sănătate poate pune viața în pericol. În acest caz, riscul vital este considerat real.

„Starea sa s-a degradat în noaptea de duminică spre luni”, a precizat ministrul francez al Sănătăţii.

Cei cinci cetățeni francezi au fost evacuați de pe nava MV Hondius după confirmarea unui focar de hantavirus la bord. Aceștia au fost ulterior repatriați cu avionul, însă în timpul zborului una dintre persoane a început să prezinte simptome, notează AFP.

Ministrul francez al Sănătății a anunțat și identificarea a 22 de persoane considerate contacți ai cazurilor suspecte sau confirmate. Opt dintre acestea se aflau într-un prim zbor din 25 aprilie, care a asigurat o legătură între teritoriul britanic Sainte-Hélène și Johannesburg, în Africa de Sud. Aceste persoane au fost plasate în izolare în urmă cu aproape o săptămână.

Alte 14 persoane au fost la bordul unui al doilea zbor, între Johannesburg și Amsterdam, fiind de asemenea considerate contacți.

Autoritățile sanitare din Franța au transmis că toate persoanele identificate au fost informate și li s-a solicitat să se izoleze la domiciliu. Totuși, ministrul Sănătății a cerut explicit ca acestea să ia legătura cu autoritățile sanitare pentru monitorizare și evaluare medicală.

Situația rămâne în evoluție, iar autoritățile urmăresc starea persoanelor expuse și a pacientei internate în spitalul de boli infecțioase.

România a început să aplice măsuri preventive în contextul apariției cazurilor de hantavirus la nivel internațional, însă autoritățile medicale subliniază că nu există motive de îngrijorare privind o posibilă problemă de sănătate publică. Medicii români precizează că pe teritoriul țării circulă doar tulpini de hantavirus transmise de rozătoare, fără a fi raportate variante care se transmit de la om la om.

Institutul Național de Sănătate Publică monitorizează posibile cazuri în opt județe din România. În ultimii trei ani, au fost identificate 15 cazuri de hantavirus în țară, toate izolate.

Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, afirmă că nu există un risc real pentru populație, dar subliniază importanța unei reacții rapide în cazul oricărei suspiciuni.

Acesta explică faptul că nu sunt așteptate creșteri semnificative ale numărului de cazuri și precizează că niciun cetățean român nu s-a aflat pe vasul de croazieră unde a fost confirmat un focar. Din acest motiv, el consideră puțin probabilă transmiterea de la om la om în România și apariția unui scenariu epidemic.

Totodată, medicul arată că Institutul Național de Sănătate Publică este pregătit pentru astfel de situații, iar la nivelul Institutului „Matei Balș” există o unitate specializată pentru boli emergente. El amintește că astfel de protocoale au fost aplicate și în cazul suspiciunilor de Ebola și că instituția este pregătită să preia orice pacient suspect de infecție cu hantavirus în orice moment.

„Nu există un risc real. Acum, este foarte adevărat că la orice provocare, inclusiv în cazul hantavirusului, este bine să avem o reacție rapidă. Asta nu înseamnă că ne așteptăm la vreo explozie de cazuri. De altfel, nu a fost niciun român pe acel vas de croazieră. Deci nu cred că se pune, în mod real, problema să ajungem într-o situație în care virusul să se transmită de la om la om și să fie afectat și un cetățean român. Totuși, trebuie spus că Institutul Național de Sănătate Publică este pregătit pentru astfel de provocări, iar noi, la nivelul Institutului Matei Balș, avem unitatea specializată pentru boli emergente. Așa s-a întâmplat și în cazul Ebola, când au existat suspiciuni, iar pentru orice boală de acest gen, inclusiv infecția cu hantavirus, suntem pregătiți în orice moment. Deci, dacă în această noapte sau oricând va exista o suspiciune de infecție cu hantavirus, noi suntem pregătiți ca pacientul să ajungă la Institutul Matei Balș”, a subliniat Adrian Marinescu.

Deși există capacitate de intervenție rapidă, specialiștii subliniază că nu se așteaptă ca hantavirusul să devină o problemă de sănătate publică în România.

„Spuneam că suntem pregătiți, dar asta nu înseamnă că ne așteptăm să fie o problemă de sănătate publică. De altfel, este un virus prezent la nivel global, inclusiv în România. Au existat cazuri, este adevărat, însă absolut izolate, iar de cele mai multe ori transmiterea se face prin contact direct sau indirect cu rozătoarele. Transmiterea de la om la om a fost descrisă și anterior, dar este foarte rară. Se pare că acest lucru s-a întâmplat și pe acel vas de croazieră, unde, într-adevăr, au fost trei decese. Trebuie însă să înțelegem că, de cele mai multe ori, nu vorbim despre forme severe de infecție. Totuși, la persoane cu un sistem imunitar afectat, din cauza vârstei sau a unor boli cronice, pot apărea și forme severe de boală, așa cum s-a întâmplat pe acel vas”, a explicat specialistul.

Hantavirusul este un virus prezent la nivel global, inclusiv în România, însă cazurile sunt rare și de obicei izolate. Transmiterea are loc în principal prin contact direct sau indirect cu rozătoare, iar infecția apare cel mai frecvent prin inhalarea particulelor din aer provenite din excremente, urină sau salivă uscată de rozătoare.

Potrivit specialiștilor, transmiterea de la om la om este extrem de rară, dar a fost documentată în unele situații, inclusiv în contextul focarului de pe nava MV Hondius, unde au fost raportate și trei decese.

Conform informațiilor medicale, hantavirusul reprezintă un grup de virusuri purtate de rozătoare. Infecția apare cel mai des atunci când particule contaminate ajung în aer din excrementele uscate ale acestora.

Mai rar, virusul poate fi transmis prin mușcături sau zgârieturi de la rozătoare. Deși în majoritatea cazurilor infecțiile nu sunt severe, formele grave pot apărea la persoane vulnerabile, inclusiv cele cu vârstă înaintată sau cu boli cronice.