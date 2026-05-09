Aceasta a precizat, într-o intervenție transmisă live pe rețelele sociale, că este necesară supravegherea activă și monitorizarea tuturor pasagerilor și membrilor echipajului care urmează să debarce, pe o perioadă de 42 de zile.

„Clasificăm toate persoanele aflate la bord ca fiind ceea ce numim contacte cu risc ridicat”, a explicat Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenire şi pregătire pentru epidemii şi pandemii al OMS.

Pe de altă parte, directorul general al Organizația Mondială a Sănătății a transmis sâmbătă locuitorilor din Tenerife că riscul asociat sosirii navei pe care a fost depistat un focar de hantavirus este „scăzut”, exprimând totodată mulțumiri pentru „solidaritatea” de care au dat dovadă.

„Vreau să mă înţelegeţi clar: nu este vorba de un nou Covid. Riscul actual pentru sănătatea publică legat de hantavirus rămâne scăzut”, a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o scrisoare deschisă adresată populaţiei insulei spaniole Tenerife, unde MV Hondius, sub pavilion olandez, urmează să sosească duminică dimineaţa, iar pasagerii să fie evacuaţi.

La nivel global sunt cunoscute 53 de tipuri de hantavirus, însă doar tulpina Andes este asociată cu transmiterea de la om la om, până în prezent în cazuri rare, raportate în special în Argentina și Chile. Tocmai această tulpină a fost identificată în urma secvențierii virusului, realizată miercuri la unul dintre pasagerii infectați de pe nava MV Hondius.

Nava sub pavilion olandez, care a plecat din Ushuaia, trebuia să ajungă în Capul Verde, însă situația s-a complicat după decesul a trei pasageri și apariția mai multor cazuri suspecte, ceea ce a declanșat o alertă internațională în weekendul trecut.

După câteva zile de incertitudine în largul orașului Praia, în Capul Verde, unde pasagerii au fost ținuți izolați în cabine, nava se îndreaptă în prezent către Insulele Canare.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat vineri că șase cazuri de hantavirus au fost confirmate din cele opt cazuri suspecte raportate în urma focarului apărut la bordul navei de croazieră din Oceanul Atlantic.