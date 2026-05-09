O situație medicală de risc ridicat a dus la declanșarea unei operațiuni internaționale de evacuare în urma confirmării unor cazuri de infecție cu hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în tranzit spre Insulele Canare.

Autoritățile spaniole, împreună cu parteneri din Uniunea Europeană, au declanșat un mecanism de intervenție rapidă, considerat de oficiali drept o acțiune logistică și sanitară fără precedent în context maritim european.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Germania, Franța, Belgia, Irlanda și Țările de Jos, au confirmat trimiterea de aeronave dedicate pentru repatrierea cetățenilor lor.

În paralel, instituțiile europene au activat mecanisme suplimentare de sprijin, trimițând încă două aeronave pentru evacuarea cetățenilor UE care nu au fost preluați direct de statele lor de origine.

Statele Unite și Marea Britanie au inițiat, de asemenea, proceduri de evacuare pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, în cazul în care țările acestora nu dispun de resurse aeriene disponibile.

Conform autorităților spaniole, evacuarea va fi realizată în etape strict controlate. Cetățenii spanioli vor debarca primii, urmând ca restul pasagerilor să fie evacuați în funcție de prioritățile stabilite de autoritățile sanitare.

Regulile impuse includ restricții stricte privind bunurile personale. Pasagerii pot lua doar obiectele esențiale, în timp ce bagajele rămase la bord vor fi transportate ulterior separat.

De asemenea, trupul unei persoane decedate la bord nu va fi debarcat în Insulele Canare, fiind păstrat la bord pentru proceduri speciale de decontaminare în Țările de Jos, destinația finală a navei după evacuare.

Operațiunea este monitorizată direct de World Health Organization (OMS), prin prezența directorului general Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a anunțat implicarea sa directă în coordonarea misiunii din Tenerife.

OMS a confirmat că, în acest moment, nu mai există pasageri sau membri ai echipajului care să prezinte simptome active de infecție, însă măsurile de precauție rămân ridicate din cauza naturii virusului.

După debarcarea pasagerilor, nava va continua ruta către Țările de Jos, unde va intra într-un proces complet de decontaminare. Toate materialele, bagajele și elementele potențial contaminate vor fi tratate conform protocoalelor internaționale de biosecuritate.

Autoritățile spaniole au calificat intervenția drept una dintre cele mai complexe operațiuni maritime sanitare din ultimii ani, implicând simultan coordonare aeriană, maritimă și medicală.