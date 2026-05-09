Conform datelor, românii continuă să asocieze Uniunea Europeană cu libertatea de circulație, oportunitățile economice, accesul la educație și mobilitatea profesională.

În același timp, respondenții își exprimă preocupări legate de costul vieții, migrația tinerilor, securitate și capacitatea instituțiilor europene de a răspunde provocărilor actuale.

Datele sondajului arată că 67% dintre români au o opinie favorabilă despre Uniunea Europeană, dintre care 30% o evaluează ca fiind „foarte favorabilă”. În același timp, 31% exprimă o opinie nefavorabilă.

În ceea ce privește beneficiile aderării, 47% consideră că România a avut mai mult de câștigat din apartenența la UE, în scădere față de 62% în 2016. Alți 29% cred că aderarea a adus atât câștiguri, cât și pierderi.

Percepțiile politice sunt împărțite: 44% dintre respondenți sunt de acord cu partidele care critică frecvent Uniunea Europeană și promovează o abordare suveranistă, în timp ce 54% nu împărtășesc aceste opinii. Doar 9% consideră criticile total justificate.

Nivelul de informare despre UE a crescut, 55% declarând că se simt informați, față de 40% în 2016.

Libertatea de circulație este principalul avantaj perceput al apartenenței la UE pentru 70% dintre români. Totodată, același procent afirmă că au călătorit într-un stat UE în ultimele trei decenii, iar 89% dintre aceștia descriu experiența ca fiind pozitivă.

Ca dezavantaj principal, 57% indică prețurile ridicate. În eventualitatea unui referendum, 66% ar vota pentru rămânerea României în UE.

În ceea ce privește viitorul Uniunii, 78% consideră că securitatea Europei este amenințată, iar 51% au încredere în capacitatea UE de a-și proteja statele membre în cazul unui conflict militar. Totodată, 23% cred că UE va deveni mai unită și mai puternică, 44% că va rămâne neschimbată, iar 32% anticipează o posibilă dezintegrare treptată.

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, în mesajul transmis de Ziua Europei, că Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa, subliniind că pacea aduce prosperitate și nu este de la sine înțeleasă.

El a arătat că, pentru România, cei 20 de ani de apartenență la UE au însemnat modernizare și, mai ales, creșterea nivelului de trai.

Referindu-se la situația politică internă, șeful statului a reiterat că România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil.