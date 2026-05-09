România trebuie să fie în centrul unei Europe puternice și unite. De Ziua Europei, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu puternic accent politic și economic, în care a evidențiat modul în care formațiunea social-democrată își definește raportarea la proiectul european.

Acesta a subliniat că, din perspectiva PSD, apartenența la Uniunea Europeană trebuie evaluată prin efecte concrete în economie și societate, nu prin declarații simbolice sau retorici politice.

Grindeanu a afirmat că pentru social-democrați, Europa reprezintă în primul rând eficiență administrativă, investiții și rezultate vizibile pentru cetățeni.

El a susținut că PSD a avut un rol important în parcursul european al României și că formațiunea își menține orientarea pro-europeană prin politici economice și sociale aplicate în mod concret.

În mesajul său, liderul social-democrat a insistat asupra ideii că progresul european nu poate fi redus la declarații politice, ci trebuie susținut prin măsuri care generează dezvoltare reală.

Reprezentantul PSD a evidențiat o serie de direcții asumate în guvernările social-democrate, printre care:

creșterea veniturilor populației

protejarea economiei în perioade dificile

stimularea investițiilor publice și private

valorificarea fondurilor europene pentru dezvoltare

În viziunea sa, aceste politici au contribuit la consolidarea poziției României în cadrul Uniunii Europene și la creșterea capacității administrative a statului.

„Ziua Europei are pentru PSD o relevanţă aparte. Social-democraţii români au fost forţa politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pentru noi, Europa înseamnă muncă şi rezultat, nu discursuri sterile. Rămânem consecvenţi acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forţe politice, care se pretind pro-europene, încearcă, în prezent, să le pună României”, a afirmat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Pe termen mediu și lung, Grindeanu a menționat câteva priorități considerate esențiale pentru România:

adaptarea la noul buget european post-2027, cu accent pe investiții

continuarea procesului de aderare la OCDE

pregătirea condițiilor pentru adoptarea monedei euro

Aceste obiective sunt prezentate ca elemente-cheie pentru consolidarea economică și integrarea completă a României în structurile occidentale.

În discursul său, liderul PSD a făcut și o delimitare clară între două modele de guvernare economică. El a susținut varianta axată pe investiții, stabilitate și creștere a veniturilor, în opoziție cu politici pe care le consideră restrictive sau dăunătoare pentru populație.

„Am crescut veniturile românilor, am protejat economia în momente dificile şi am susţinut investiţiile. Am folosit fondurile europene pentru dezvoltare şi am insistat ca România să aibă o voce respectată la nivel european. Sunt lucruri concrete care nu pot fi negate de niciun adversar politic. Pentru România, parte integrantă a Uniunii Europene, avem în continuare obiective clare: un buget european post-2027 care finanţează măsurile şi investiţiile de care are nevoie România, integrarea în OCDE şi pregătirea pentru Zona Euro. Construcţie, măsuri lucide şi prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice şi pauperizare!”, a susţinut Grindeanu.

De Ziua Europei, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța proiectului european pentru România și rolul fundamental al valorilor de unitate, democrație și stabilitate.

Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a evidențiat că 9 mai reprezintă mai mult decât o simplă dată simbolică, fiind un moment de reflecție asupra modului în care pacea și cooperarea europeană au fost construite în timp, prin decizii politice asumate și viziune strategică.

În mesajul său, liderul social-democrat a subliniat că actuala construcție europeană nu este un dat permanent, ci rezultatul unui proces istoric complex, bazat pe cooperare între state și pe asumarea unor valori comune.

El a evidențiat că pentru România, apartenența la Uniunea Europeană a însemnat acces la dezvoltare economică, creșterea nivelului de siguranță și deschiderea unor oportunități pentru generațiile mai tinere.

Claudiu Manda a amintit contribuția Partidului Social Democrat la procesul de integrare europeană, susținând că formațiunea a avut un rol important în etapele finale ale aderării României la Uniunea Europeană.

Acesta a făcut referire la implicarea PSD în închiderea negocierilor de aderare și la semnarea Tratatului de Aderare, considerate momente-cheie în parcursul european al țării.