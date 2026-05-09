Partidul Social Democrat (PSD) își intensifică demersurile politice pentru constituirea unei noi majorități parlamentare, într-un context marcat de instabilitate și repoziționări la nivelul scenei politice. Obiectivul principal este formarea unui Guvern susținut de o coaliție largă, capabilă să asigure stabilitate legislativă și să gestioneze provocările economice actuale.

Potrivit declarațiilor publice, PSD este pregătit să inițieze discuții cu toate formațiunile politice și cu parlamentarii independenți care își exprimă disponibilitatea de a susține un nou Executiv.

În strategia actuală, PSD nu exclude varianta guvernării fără sprijinul Partidului Național Liberal (PNL). Social-democrații transmit că vor continua negocierile chiar și în absența unei colaborări cu liberalii, dacă aceștia aleg opoziția.

Marius Budăi a declarat că PSD își asumă rolul de inițiator al unei noi formule de guvernare și că discuțiile vor fi extinse către toate forțele politice disponibile pentru colaborare parlamentară.

Mesajul transmis de social-democrați indică o strategie de extindere a bazei de susținere, inclusiv prin atragerea unor parlamentari din zona neafiliată sau din partide mai mici, în scopul obținerii unei majorități stabile.

„Dacă liberalii nu vor să vină alături de noi îi ajutăm să meargă în opoziție lângă AUR. Ne asumăm noi. De luni începem discuțiile cu toți cei care doresc să ne fie alături și vrem să alcătuim o majoritate parlamentară să scoatem România din criză”, a afirmat Marius Budăi la România TV.

În cadrul discuțiilor interne privind structura viitorului Executiv, numele lui Sorin Grindeanu este luat în calcul ca posibilă opțiune pentru funcția de premier.

Deși nu a fost anunțată o decizie oficială, surse politice indică faptul că PSD analizează mai multe scenarii privind conducerea guvernului, iar Grindeanu se află printre variantele discutate la nivel de partid.

PSD susține că viitorul Guvern trebuie să fie unul funcțional și orientat spre soluții rapide, în special în contextul presiunilor economice și al angajamentelor europene, inclusiv implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prioritățile declarate vizează:

stabilizarea economică și financiară,

reducerea tensiunilor politice,

accelerarea reformelor administrative,

asigurarea unei guvernări coerente și predictibile.

Social-democrații își propun să construiască o majoritate parlamentară prin dialog extins, fără excluderi politice explicite, cu excepția celor care aleg ferm opoziția.

În acest context, PSD își asumă rolul de actor central în negocierile pentru formarea viitorului guvern, mizând pe sprijin parlamentar diversificat pentru a asigura stabilitatea politică necesară guvernării.