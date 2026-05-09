Cele mai recente date ale Eurobarometrului 2026, publicate în aceste zile, includ răspunsuri din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.054 de români în perioada 12–31 martie 2026, arată că percepția asupra economiei naționale este semnificativ mai negativă în România decât media europeană. Doar 29% dintre români consideră că economia este „bună”, în timp ce 70% o descriu drept „rea”. La nivelul UE, opiniile sunt mai echilibrate, cu 38% evaluări pozitive și 60% negative.

În ceea ce privește situația financiară a gospodăriilor, 54% dintre respondenții români se declară mulțumiți, comparativ cu 75% la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, pesimismul rămâne ridicat: 48% dintre români se așteaptă la o înrăutățire a situației economice în următorul an.

Întrebați despre principalele probleme ale țării, 41% dintre români au indicat creșterea prețurilor și inflația, iar 27% au menționat situația economică generală.

Datele Barometrului arată că românii au, în general, o percepție relativ pozitivă asupra Uniunii Europene. 44% dintre respondenți au o imagine favorabilă despre UE, aproape identică cu media europeană de 45%. De asemenea, 61% dintre români se declară optimiști cu privire la viitorul Uniunii Europene, ușor peste media UE de 60%.

Un aspect notabil este nivelul de încredere: românii au mai multă încredere în Uniunea Europeană (48%) decât în propriul Guvern (31%) sau Parlament (25%).

În ceea ce privește principalele probleme ale Uniunii Europene, românii indică în special conflictul din Orientul Mijlociu (24%), situația internațională (17%) și războiul din Ucraina (17%).

La nivelul întregii UE, percepțiile sunt similare: conflictul din Orientul Mijlociu este considerat principala problemă (25%), urmat de situația internațională (23%) și războiul din Ucraina, menționat de 20% dintre europeni, în continuare o preocupare majoră după mai bine de patru ani de la izbucnirea conflictului.

Datele Eurobarometrului arată că susținerea pentru Ucraina rămâne majoritară, însă cu diferențe semnificative între tipurile de ajutor acordat.

În România, 56% dintre respondenți susțin sprijinul financiar și umanitar, sub media Uniunii Europene de 75%. În ceea ce privește finanțarea echipamentelor militare pentru Ucraina, 45% dintre români sunt de acord, comparativ cu 56% la nivelul UE.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion total de 26.415 interviuri în statele UE27, dintre care 1.054 în România.

Încrederea consumatorilor din Statele Unite a scăzut la un nou minim record la începutul lunii mai, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, alimentate de conflictul cu Iranul, potrivit unui sondaj publicat de University of Michigan și citat de CNBC.

Indicele preliminar al încrederii consumatorilor a coborât la 48,2 puncte, în scădere cu 3,2% față de aprilie și cu 7,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Nivelul este sub estimarea economiștilor chestionați de Dow Jones, care anticipau 49,7 puncte.

Directorul sondajului, Joanne Hsu, a declarat că principalele cauze ale deteriorării sentimentului consumatorilor sunt temerile legate de inflație și costurile ridicate ale vieții.

”Consumatorii continuă să resimtă presiuni puternice asupra costurilor, conduse de explozia preţurilor la pompă”, a spus Hsu.

Aproximativ o treime dintre americani indică prețurile carburanților ca principală preocupare, iar o altă treime menționează tarifele comerciale introduse de administrația Trump.

Indicele condițiilor actuale a scăzut cu 9%, pe fondul îngrijorărilor legate de finanțele personale și costurile ridicate ale achizițiilor importante.

Totuși, există și semnale ușor pozitive: a crescut indicele așteptărilor consumatorilor, iar prognozele privind inflația au scăzut ușor, la 4,5% pe un an și 3,4% pe cinci ani.

În același timp, economia SUA a creat 115.000 de locuri de muncă în aprilie, peste așteptări, iar șomajul a rămas la 4,3%. Cu toate acestea, prețul benzinei continuă să crească, ajungând la 4,54 dolari pe galon, potrivit AAA.