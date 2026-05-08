Începând cu 20 mai 2026, piața închirierilor pe termen scurt din România intră într-o etapă complet nouă de reglementare, odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2024/1028 privind transparența și raportarea activităților de cazare. Măsurile vizează direct proprietarii care închiriază prin platforme precum Airbnb și Booking, inclusiv persoanele fizice care operează pe CNP.

Schimbările au ca scop principal digitalizarea completă a pieței, fiscalizarea veniturilor și creșterea transparenței în sectorul turismului.

Noua legislație europeană obligă statele membre, inclusiv România, să implementeze:

un sistem unic de înregistrare a unităților de cazare

un cod de identificare obligatoriu pentru fiecare proprietate listată online

un punct unic digital de raportare a datelor către autorități

integrarea platformelor cu bazele de date fiscale și turistice

Aceste măsuri transformă radical modul în care sunt gestionate închirierile pe termen scurt.

Aspect Detalii Ce este schimbarea principală Introducerea unui cod unic de identificare turistică obligatoriu pentru listarea proprietăților pe platforme (Airbnb, Booking) Rolul codului Condiție obligatorie pentru publicarea și menținerea anunțurilor de cazare online Sistem utilizat Sistemul informatic național al turismului (SITUR) Cum se obține codul – Prin platforma SITUR- Autentificare prin ROeID sau semnătură electronică- Validarea unității de cazare în sistemul oficial Condiții prealabile Proprietatea trebuie să fie înregistrată și validată conform cerințelor administrative și turistice Consecințe fără cod – Proprietatea nu poate fi listată pe Airbnb sau Booking- Anunțurile existente pot fi eliminate automat Motivul eliminării listărilor Integrarea platformelor cu API-urile autorităților și verificarea automată a codului de înregistrare

Din 1 iunie 2026, sistemul RO e-Factura se extinde la persoanele fizice care obțin venituri din închirierea în regim hotelier.

Obligații principale:

emiterea facturilor exclusiv în format electronic

transmiterea acestora prin Spațiul Privat Virtual (SPV)

înscrierea în Registrul RO e-Factura până la 26 mai 2026

utilizarea Formularului 082 pentru înregistrare

Această măsură urmărește digitalizarea completă a fluxului fiscal.

Criteriu Până la 7 camere Peste 7 camere Tip activitate Activitate pe persoană fizică (CNP) Activitate independentă Formă juridică Nu este necesară (CNP suficient) Obligatoriu PFA, II sau SRL Impozit pe venit 10% 10% Deducere forfetară 30% din venitul brut 30% din venitul brut Evidență contabilă Nu este obligatorie contabilitate completă Regim fiscal extins, evidențe specifice activităților independente Contribuții sociale CASS (în funcție de plafon) CAS + CASS (în funcție de plafoane) Declarații fiscale Declarație anuală Regim de declarare pentru activități independente Complexitate fiscală Redusă Ridicată Control fiscal Standard Extins și mai strict

Formula generală pentru venitul net:

se pornește de la venitul brut

se scad comisioanele platformelor (Airbnb, Booking)

se aplică deducerea forfetară de 30%

se aplică impozitul de 10% pe venitul net

Pornind de la un venit brut de 10.000 lei, se scad mai întâi comisioanele reținute de platformă, în valoare de 100 lei. Din suma rămasă se aplică deducerea forfetară de 30%, ceea ce înseamnă 3.000 lei. Rezultă astfel un venit impozabil de 6.900 lei, iar impozitul de 10% aplicat acestuia este de 690 lei.

Proprietarii trebuie să respecte și alte cerințe importante:

completarea fișei de ocupare a capacității de cazare

evidența turiștilor și a perioadelor de ședere

păstrarea documentelor pentru eventuale controale ANAF

monitorizarea plafonului de TVA (395.000 lei)

utilizarea SPV pentru comunicarea cu ANAF

Pentru comisioanele reținute de platforme pot apărea obligații de TVA:

obținerea unui cod special de TVA pentru servicii intracomunitare

plata TVA (21%) pentru comisioanele facturate

depunerea declarațiilor: Formular 301 (TVA) Formular 390 (raportare intracomunitară)



Aceste obligații apar chiar dacă proprietarul este persoană fizică.