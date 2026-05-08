După doi ani consecutivi de scădere, numărul insolvențelor corporative din Bulgaria a revenit pe creștere în 2025, depășind ritmul înregistrat în România și în majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est. Datele publicate de asociația de protecție a creditorilor Creditreform arată că economia bulgară a înregistrat 830 de cazuri de insolvență în acest an, comparativ cu 719 în 2024, ceea ce reprezintă un avans de aproape 16%.

Potrivit analizei, aproximativ 3.200 de angajați au fost afectați de falimentele companiilor din Bulgaria, în timp ce sectoarele comerțului, turismului și ospitalității se află printre cele mai lovite de deteriorarea mediului economic.

Analiza Creditreform arată că, per ansamblu, Europa Centrală și de Est a înregistrat în 2025 o scădere a numărului total de insolvențe corporative cu 7,1%, până la 36.939 de cazuri, apropiindu-se de nivelurile din perioada 2020.

Din cele 12 state analizate, opt au raportat scăderi ale numărului de falimente, însă în patru țări tendința a fost inversă:

Bulgaria;

România;

Slovenia;

Cehia.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Bulgaria, cu +15,9%, urmată de Cehia, unde insolvențele au crescut cu 11,5%.

Evoluția insolvențelor în Europa Centrală și de Est

Țară Evoluție insolvențe 2025 Bulgaria +15,9% Cehia +11,5% România creștere Slovenia creștere Croația -19,4% Polonia -0,6% Europa Centrală și de Est -7,1%

Potrivit raportului, comerțul și serviciile continuă să genereze cele mai multe insolvențe în regiune.

„Conform analizei, sectoarele cele mai afectate din Europa Centrală și de Est sunt comerțul și serviciile. Comerțul reprezintă 33,7% din cazurile de insolvență, deși în scădere de la 35,5% în 2024, în timp ce ponderea serviciilor a crescut de la 31,4% la 32,7%. Aproximativ unul din cinci falimente este în sectorul construcțiilor, observându-se diferențe regionale semnificative”, transmite BTA.

În Bulgaria, turismul și ospitalitatea au fost printre cele mai vulnerabile domenii, în condițiile în care costurile ridicate și încetinirea consumului au afectat activitatea companiilor.

Cele mai afectate sectoare în regiune

Sector Pondere în insolvențe Comerț 33,7% Servicii 32,7% Construcții aproximativ 20% Turism și ospitalitate printre cele mai afectate în Bulgaria

Situația este și mai gravă în Europa de Vest, unde numărul falimentelor corporative a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii peste 20 de ani.

Conform Creditreform, în statele vest-europene au fost înregistrate 197.610 insolvențe corporative, în creștere cu 4,8% față de cele 188.623 de cazuri raportate în anul precedent.

Cele mai puternice creșteri au fost observate în:

Elveția;

Grecia;

Finlanda;

Germania.

În schimb, unele state precum Olanda și Irlanda au înregistrat scăderi ale insolvențelor.

Unde au crescut cel mai mult falimentele în Europa de Vest

Țară Creștere insolvențe Elveția +35,3% Grecia +24,4% Finlanda +12,1% Germania +8,8% Austria +4,3%

Experții Creditreform avertizează că problemele companiilor europene nu sunt generate doar de încetinirea economică temporară, ci de dificultăți structurale tot mai accentuate.

„Criza nu este doar ciclică, ci structurală. Comerțul global slab și riscurile geopolitice apasă asupra companiilor europene. În același timp, prețurile ridicate la energie și birocrația le limitează competitivitatea”, a declarat Patrick-Ludwig Hantzsch, reprezentant al Creditreform.

Potrivit organizației, companiile europene sunt afectate simultan de:

costuri ridicate de finanțare;

dobânzi mari;

scumpirea energiei;

încetinirea comerțului internațional;

presiuni geopolitice;

condiții mai stricte de creditare.

Gerhard Weinhofer, directorul Creditreform Österreich, afirmă că numărul falimentelor din Europa de Vest a depășit deja nivelurile înregistrate după criza financiară globală din 2008–2009.

Acesta avertizează că evoluția din 2026 rămâne incertă și există riscul unei noi creșteri a insolvențelor.

Problemele nu afectează doar Europa. Analiza arată că și Statele Unite ale Americii au înregistrat în 2025 cel mai ridicat nivel al falimentelor corporative din ultimii cinci ani.

Numărul cazurilor a ajuns la 31.810, în creștere cu 5,3% față de anul precedent.

Analiștii indică drept cauze principale:

dobânzile ridicate;

accesul mai dificil la finanțare;

condițiile stricte de creditare;

încetinirea activității economice.

Creșterea numărului de falimente corporative este considerată unul dintre cele mai clare semnale privind dificultățile cu care se confruntă economia europeană și globală.

În Europa Centrală și de Est, deși numărul total al insolvențelor a scăzut, creșterile înregistrate în Bulgaria și România arată că anumite economii rămân vulnerabile în fața presiunilor generate de costurile ridicate, consumul mai slab și încetinirea activității economice.