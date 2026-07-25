Spectacol astronomic rar în ziua de 12 august 2026. O eclipsă de soare și ploaie de stele vor putea fi urmărite în aceeași zi

Ziua de 12 august 2026 va oferi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice din ultimii ani. În doar câteva ore, pasionații de astronomie vor putea urmări o eclipsă de Soare, iar după lăsarea întunericului, maximul de activitate al Perseidelor, una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase ploi de meteori ale anului.

Cele două fenomene vor avea loc în aceeași zi și, în plus, se vor favoriza reciproc, oferind condiții excelente pentru observații. În prima parte a zilei de 12 august, Luna va trece prin fața Soarelui, provocând o eclipsă totală de Soare. Totuși, doar o parte dintre observatori vor putea vedea faza de totalitate.

Traseul eclipsei totale va traversa Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei, inclusiv insula Mallorca. În aceste regiuni, Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca pentru câteva minute, transformând ziua într-un amurg neobișnuit.

În restul Europei, fenomenul va putea fi observat sub forma unei eclipse parțiale, în care Luna va acoperi o mare parte din Soare, fără a ascunde complet discul solar, conform Sky at Night Magazine.

România se numără printre țările europene din care eclipsa va putea fi observată, însă doar parțial. Gradul de acoperire al Soarelui va varia în funcție de localitate, însă observatorii vor putea urmări cum Luna va acoperi treptat o parte din discul solar în timpul după-amiezii.

În vestul Europei, eclipsa va coincide cu apusul Soarelui, oferind un fenomen rar, în care Soarele parțial acoperit va coborî spre orizont.

Astronomii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, chiar dacă este aproape complet acoperit de Lună.

Eclipsa poate fi observată în siguranță doar cu ajutorul ochelarilor special certificați pentru eclipse, care filtrează radiațiile periculoase.

Chiar și atunci când aproximativ 99% din Soare este acoperit, privirea directă rămâne periculoasă. Numai în zona de totalitate, în cele câteva minute în care Soarele este ascuns complet, ochelarii pot fi îndepărtați temporar.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a stării ochelarilor înainte de utilizare și folosirea exclusivă a modelelor certificate.

La doar câteva ore după eclipsă, cerul va oferi un nou spectacol astronomic. În noaptea de 12 spre 13 august va avea loc maximul ploii de meteori Perseide, unul dintre cele mai bogate roiuri de meteori observate anual.

Fenomenul apare atunci când Pământul traversează particulele de praf lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle. Aceste fragmente pătrund în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari și ard, formând dâre luminoase cunoscute drept stele căzătoare.

În timpul maximului pot fi observați zeci de meteori pe oră, iar uneori apar și așa-numitele mingi de foc, meteori extrem de luminoși care lasă urme persistente pe cer.

Coincidența dintre eclipsa de Soare și maximul Perseidelor oferă condiții de observație deosebit de favorabile. Eclipsele de Soare au loc întotdeauna la Lună Nouă. Acest lucru înseamnă că, în noaptea care urmează eclipsei, Luna nu va lumina cerul.

În mod obișnuit, lumina Lunii reduce vizibilitatea meteorilor mai slabi. În august 2026 însă, cerul va fi mult mai întunecat, iar condițiile pentru observarea Perseidelor vor fi printre cele mai bune din ultimii ani.

Pentru observarea Perseidelor nu este nevoie de telescop sau de binoclu. Din contră, acestea reduc câmpul vizual și pot îngreuna observarea meteorilor. Astronomii recomandă alegerea unui loc cât mai întunecat, aflat departe de luminile orașului, precum și un câmp vizual cât mai larg asupra cerului.

De asemenea, este indicată evitarea folosirii telefonului mobil, deoarece lumina ecranului afectează adaptarea ochilor la întuneric. Specialiștii recomandă și așteptarea a aproximativ 20 de minute pentru ca ochii să se adapteze complet la întuneric.