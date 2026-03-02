O eclipsă totală de Lună, numită și „Luna Sângerie”/„Luna Roșie”, va avea loc marți, 3 martie 2026.

Atunci când Luna capătă nuanțe roșiatice pe cerul nopții, oamenii se opresc pentru câteva clipe din ritmul cotidian și privesc spre cer cu fascinație. Dincolo de explicațiile științifice, acest moment a fost, de-a lungul istoriei, încărcat de simboluri, superstiții și ritualuri transmise din generație în generație.

În credințele populare, Luna Roșie marca sfârșitul unui ciclu și începutul altuia nou. Oamenii considerau că este perioada ideală pentru a încheia lucruri rămase neterminate, pentru a renunța la obiceiuri vechi sau relații toxice și pentru a face loc schimbării. Mulți priveau eclipsa ca pe o poartă simbolică între trecut și viitor, iar liniștea nopții devenea momentul potrivit pentru reflecție personală și pentru stabilirea unor intenții noi.

Astrologia populară susținea că energia acestui fenomen amplifică dorința de transformare interioară, motiv pentru care oamenii evitau conflictele, convinși că emoțiile sunt mai intense și că o simplă ceartă putea escalada rapid.

În numeroase tradiții spirituale, eclipsa era considerată un timp sacru pentru rugăciune. Oamenii se retrăgeau în liniște, aprindeau lumânări și meditau asupra propriului destin.

În Evul Mediu, focul aprins în curți sau la marginea satelor avea rol protector, fiind văzut ca o barieră împotriva spiritelor rele despre care se credea că devin active în timpul eclipsei. Tot atunci, mulți acordau o atenție specială viselor din acea noapte, considerate profetice și purtătoare de mesaje ascunse.

Tradițiile populare avertizau însă și asupra unor lucruri de evitat. Se spunea că nu este bine să dormi sub cerul liber în noaptea Lunii Roșii deoarece ar putea aduce coșmaruri și slăbiciune sufletească. Privitul Lunii prin apă sau prin oglindă era considerat aducător de ghinion ori confuzie spirituală, iar în unele regiuni oamenii acopereau oglinzile și ferestrele pentru ca lumina roșiatică să nu pătrundă direct în casă și să tulbure liniștea familiei.

În spațiul balcanic, eclipsa era asociată și cu puterea naturii. Se credea că plantele medicinale culese în acea noapte dobândesc proprietăți vindecătoare mai puternice, fiind folosite ulterior în leacuri tradiționale. Totodată, exista obiceiul de a lăsa apă la lumina Lunii și de a se spăla pe față cu ea pentru noroc și claritate mentală. Aceeași apă era însă considerată „schimbată” după eclipsă și nu era băută a doua zi.

Fermierii evitau să semene sau să planteze culturi în timpul fenomenului, convinși că recoltele ar fi slabe dacă pământul era lucrat sub influența Lunii Roșii.

Din nefericire, acest fenomen nu va fi vizibil din România, pentru că va avea loc în timpul zilei, când Luna se află sub orizont. Cei care se află în America de Nord și de Sud, în Asia de Est, în Australia și în Noua Zeelandă vor putea vedea faza de totalitate, când Luna capătă o nuanță roșie. Întreaga eclipsă va dura aproximativ cinci ore și jumătate, iar faza în care Luna devine roșie va dura cam 58 de minute.

Cei interesați pot urmări eclipsa live, online, pe site-uri web precum timeanddate.com și svs.gsfc.nasa.gov. Transmisiunile vor începe în jurul orei 08:30 UTC, adică 10:30 în România.

Luna devine roșie pentru că intră în umbra Pământului, iar razele soarelui sunt blocate. Doar câteva raze ajung la Lună după ce sunt reflectate și dispersate prin atmosfera Pământului. Lumina albastră se împrăștie mai ușor decât cea roșie, iar asta face ca Luna să capete o culoare roșiatică, asemănătoare cu sângele, a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Eclipsa de Lună se produce pentru că Pământul, opac și luminat de Soare, proiectează un con de umbră și unul de penumbră. Luna, care nu are lumină proprie, devine neagră sau roșiatică atunci când pătrunde în umbra Pământului. În funcție de cât de mult intră în conul de umbră sau doar în cel de penumbră, eclipsa poate fi parțială sau totală.