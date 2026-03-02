Apple a lansat oficial iPhone 17e, cel mai recent model din seria sa accesibilă, împreună cu o versiune actualizată a tabletei iPad Air, echipată cu procesorul M4. Anunțul a avut loc azi, 2 martie 2026, în cadrul Mobile World Congress (MWC), iar ambele dispozitive vor fi disponibile în magazine începând cu 11 martie.

Compania a decis să nu mai aștepte evenimentul fizic planificat pentru 4 martie și a ales să folosească platforma MWC 2026 pentru a prezenta noile produse. Prețul de pornire este de 599 de dolari, la fel ca la modelele anterioare, dar cu specificații mult îmbunătățite.

În cazul iPhone 17e, cea mai importantă schimbare față de iPhone 16e este procesorul A19, același folosit și pe seria iPhone 17 standard. Modelul 17e are un GPU cu 4 nuclee, față de 5 nuclee în varianta flagship, dar diferența nu se simte în utilizarea zilnică. Procesorul este fabricat pe tehnologia de 3nm, oferind o eficiență mai bună a bateriei și performanțe mai ridicate comparativ cu A18-ul din generația anterioară.

O altă noutate este suportul pentru MagSafe, absent la iPhone 16e. Acest sistem magnetic permite folosirea accesoriilor certificate și oferă încărcare wireless de până la 15W prin standardul Qi2, dublu față de 7,5W cât permitea generația precedentă. Chiar dacă alte modele din seria iPhone 17 pot atinge 25W prin MagSafe și Qi2.2, 15W reprezintă totuși o îmbunătățire semnificativă. Modemul celular a fost și el actualizat, iPhone 17e folosind Apple C1X, care este de două ori mai rapid decât C1-ul din iPhone 16e, oferind viteze mai mari pe rețelele 5G și semnal mai bun în zone aglomerate.

Un alt aspect apreciat este dublarea spațiului de stocare de bază, de la 128GB la 256GB, fără creșterea prețului. În contextul actual, când industria se confruntă cu lipsă de cipuri de memorie, această decizie este un avantaj important. Utilizatorii pot alege între variantele de 256GB și 512GB, comparativ cu cele trei niveluri oferite anterior.

iPhone 17e are tot ecranul Super Retina XDR de 6,1 inci, cu notch clasic și o rată de reîmprospătare de 60Hz. Ecranul este protejat de Ceramic Shield 2, care, potrivit Apple, este de trei ori mai rezistent la zgârieturi decât varianta de pe iPhone 16e. Telefonul are rama din aluminiu și certificare IP68, ceea ce înseamnă că rezistă la apă și praf până la 6 metri adâncime, timp de 30 de minute.

Camera principală rămâne un senzor de 48MP Fusion, cu zoom optic 2x și posibilitatea de a filma în 4K la 60fps cu Dolby Vision. Apple a adus îmbunătățiri și la modul Portret, permițând modificarea punctului de focalizare după ce fotografia a fost făcută, funcție disponibilă și pe iPhone 17 standard.

Telefonul poate fi ales în trei culori: negru, alb și roz deschis (Soft Pink), rozul fiind o noutate față de gama precedentă. iPhone 17e vine cu iOS 26 instalat și oferă acces la funcțiile Apple Intelligence, care pot fi folosite în aplicațiile Mesaje, FaceTime sau pe AirPods.

iPhone 17e pornește de la 599 de dolari pentru varianta de bază cu 256GB, intrând direct în competiție cu Google Pixel 10a, care costă 499 de dolari pentru 128GB. Dacă comparăm modele cu aceeași capacitate de stocare, prețurile devin apropiate, iar alegerea depinde mai mult de filozofia fiecărei companii: Google pune accent pe fotografii cu ajutorul inteligenței artificiale și pe actualizări software pe termen lung, în timp ce Apple mizează pe un cip mai puternic, modem mai rapid și ecosistemul MagSafe.

Cea mai mare limitare a iPhone 17e în comparație cu alte telefoane din aceeași gamă rămâne ecranul de 60Hz. Alte modele, cum ar fi Samsung Galaxy A55 sau Nothing Phone 2a, oferă ecrane de 120Hz. Apple se bazează pe faptul că sistemul de operare, optimizat pentru cipul propriu, va face totul să ruleze fluid, astfel încât diferența să nu fie foarte vizibilă pentru utilizatorii obișnuiți.

În același timp, Apple a prezentat și noul iPad Air cu procesor M4, tot la prețul de pornire de 599 de dolari pentru varianta Wi-Fi de 11 inci. Tableta aduce 12GB RAM, față de 8GB cât avea generația anterioară, și oferă performanțe cu aproximativ 30% mai bune decât modelul precedent cu M3.