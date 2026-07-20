Apple pregătește o nouă generație de tablete iPad. Primele modele cu ecrane OLED ar urma să fie lansate în lunile următoare

Apple pregătește lansarea unei noi generații de tablete, care vor aduce actualizări pentru mai multe modele din gama iPad. Printre cele mai importante noutăți se numără introducerea ecranelor OLED pe dispozitive care până acum utilizau alte tipuri de panouri.

Potrivit informațiilor apărute, primul model care va beneficia de această schimbare va fi viitorul iPad mini. Tableta de aproximativ opt inci, care este actualizată mai rar decât modelele iPad Pro și iPad Air, ar urma să primească un ecran OLED, marcând una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani pentru această gamă.

Sursele citate de Bloomberg susțin că viitorul iPad mini, cunoscut intern sub numele de cod J510, este programat să fie lansat în luna octombrie. Principala noutate va fi adoptarea tehnologiei OLED pentru afișaj, însă Apple nu ar urma să îmbunătățească și rata de reîmprospătare a ecranului.

Astfel, noul iPad mini va păstra un ecran cu rată de refresh de 60 Hz, aspect care ar putea reprezenta un dezavantaj pentru utilizatorii care așteptau o experiență mai fluidă, similară cu cea oferită de alte dispozitive din această categorie, potrivit publicației menționate.

Chiar și în aceste condiții, trecerea la un ecran OLED este așteptată să influențeze prețul de vânzare al tabletei. În prezent, iPad mini are un preț de aproximativ 500 de dolari, iar noua generație ar putea fi comercializată la un cost mai ridicat.

Apple pregătește și o nouă versiune a tabletei iPad Air, care va beneficia, la rândul său, de un ecran OLED. Până acum, această tehnologie era rezervată exclusiv modelelor din gama iPad Pro, astfel că schimbarea va reprezenta una dintre cele mai importante actualizări pentru seria Air.

Compania are în plan și lansarea unei noi versiuni a modelului de bază iPad. Aceasta este așteptată în primul trimestru al anului viitor și nu va aduce modificări majore față de generația actuală. Principalele îmbunătățiri vor consta în integrarea unui procesor mai nou și mai performant, fără alte upgrade-uri importante anunțate până în acest moment.