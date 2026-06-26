Val de scumpiri în industria tech: factorul care determină creșterile de preț la cele mai căutate produse

Microsoft și Apple au anunțat majorări de prețuri pentru mai multe dintre produsele lor, inclusiv consolele Xbox, Mac-urile și iPad-urile. Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a costurilor pentru cipurile de memorie și stocare, alimentată de cererea ridicată generată de extinderea inteligenței artificiale.

Microsoft a transmis joi că va crește prețurile consolelor Xbox la nivel global cu sume cuprinse între 100 și 150 de dolari, începând cu 1 august. Compania a explicat că decizia este determinată de majorarea costurilor pentru stocare și memorie, influențate direct de cererea din sectorul inteligenței artificiale.

În Statele Unite, modelul de bază Xbox Series S va ajunge la 500 de dolari, iar Xbox Series X poate urca până la 800 de dolari. Pentru piața europeană nu au fost comunicate încă prețuri oficiale, însă Series X se vinde în prezent la aproximativ 600 de euro.

Modelul de 2TB va fi retras din producție. Este a treia majorare de preț aplicată consolelor Xbox, după ajustările din mai 2025 și o creștere anterioară din octombrie, limitată la piața americană.

Apple a anunțat, de asemenea, majorări pentru mai multe produse din gama Mac și iPad, după avertismente anterioare privind impactul costurilor componentelor. Directorul executiv Tim Cook a descris anterior aceste scumpiri ca fiind „inevitabile”, în contextul presiunilor tot mai mari asupra lanțului de aprovizionare.

Compania a explicat că extinderea rapidă a centrelor de date pentru inteligență artificială a generat o cerere fără precedent pentru memorie și stocare. Reprezentanții Apple au precizat: „Extinderea rapidă a centrelor de date bazate pe inteligență artificială a creat o creștere extraordinară a cererii de memorie și stocare. Nu am văzut niciodată o creștere a prețului unei componente atât de mult și atât de rapid.”

Noile ajustări de preț pentru Apple variază în funcție de configurație. MacBook Neo entry-level devine mai scump cu 100 de dolari, MacBook Air de 512 GB și iPad Pro Wi-Fi de 256 GB cresc cu câte 200 de dolari, iar MacBook Pro de 1 TB urcă cu 300 de dolari. iPad Air de 128 GB înregistrează, la rândul său, o creștere de 150 de dolari.

Compania a mai transmis că a încercat până acum să absoarbă o parte din costurile în creștere, însă presiunea din piața componentelor a depășit acest prag. În același timp, acțiunile Apple au înregistrat o scădere de 4,5% în tranzacțiile de joi.

Creșterea accelerată a cererii pentru infrastructura de inteligență artificială a dus la dezechilibre semnificative pe piața cipurilor de memorie și stocare. Aceste componente sunt esențiale pentru majoritatea dispozitivelor electronice, iar producătorii majori, precum Samsung, SK Hynix și Micron, se confruntă cu presiuni constante pe capacitatea de producție.

În acest context, costurile pentru memorie s-au dublat în ultimele luni și sunt estimate să mai crească până la finalul anului 2027. Microsoft a precizat că, spre deosebire de telefoane sau computere, consolele sunt vândute de obicei la prețuri apropiate sau chiar sub costul de producție.

Creșteri similare au fost raportate și de alți producători din industrie. Sony a majorat prețul consolei PlayStation 5 în Europa, în timp ce Nintendo a anunțat o creștere pentru Switch 2 începând din septembrie. Valve a lansat noua consolă Steam Machine la un preț de peste 1.000 de dolari, peste nivelurile anticipate inițial de piață.

Microsoft a redus anterior prețul abonamentului Xbox Game Pass în aprilie, însă divizia de gaming a companiei a trecut prin restructurări recente, în contextul presiunilor financiare și al rezultatelor sub așteptări din segmentul de jocuri.