Produsele Apple ar putea deveni mai scumpe. Costurile cipurilor cresc accelerat din cauza boom-ului AI

Apple a anunțat că ia în calcul majorarea prețurilor produselor sale, pe fondul creșterii accelerate a costurilor cipurilor de memorie utilizate în dispozitivele companiei. Declarațiile au fost făcute de Tim Cook într-un interviu acordat Wall Street Journal. Deocamdată, compania nu a precizat când vor intra în vigoare eventualele scumpiri și nici ce produse vor fi vizate. Evoluția vine în contextul în care industria semiconductorilor se confruntă cu presiuni generate de cererea tot mai mare pentru aplicațiile de inteligență artificială.

Apple analizează majorarea prețurilor după ce costurile componentelor de memorie au crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul dezechilibrelor dintre cerere și ofertă de pe piața semiconductorilor.

Tim Cook, directorul executiv aflat la finalul mandatului său la conducerea companiei, a declarat pentru WSJ că ajustările de preț sunt dificil de evitat în actualele condiții de piață.

„Facem tot posibilul să atenuăm creșterile uriașe care ne sunt aplicate și am încercat să ne protejăm clienții de aceste creșteri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a menționat Cook .

Șeful companiei a explicat că producătorii de memorii transferă către clienți majorările de costuri într-un moment în care cererea pentru dispozitive electronice rămâne ridicată.

„Există mai puțină ofertă într-un moment în care consumatorii își doresc dispozitive, iar producătorii de memorii transferă creșterile uriașe de prețuri”, a declarat Cook, care urmează să fie înlocuit de John Ternus în funcția de CEO al Apple în septembrie, după 15 ani în această funcție.

În același context, acesta a subliniat că revenirea pieței la un echilibru este esențială pentru producătorii de electronice de larg consum.

„Cu siguranță avem nevoie ca prețurile și oferta de memorii să revină la niveluri rezonabile pentru produsele de consum. Aceasta este esențială.”

Compania nu a precizat dacă eventualele majorări de preț vor afecta viitoarea generație de telefoane iPhone 18, așteptată să fie lansată în luna septembrie, informează BBC.

Creșterea costurilor nu afectează doar Apple, ci întreaga industrie tehnologică, pe măsură ce dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale consumă volume tot mai mari de cipuri și memorii performante.

Comentariile lui Tim Cook vin după ce mai multe companii importante din sector au atras atenția asupra tensiunilor din piața semiconductorilor. În această lună, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri avansate din lume, a indicat că nu exclude noi creșteri de prețuri pe fondul presiunilor inflaționiste.

TSMC fabrică cele mai performante cipuri proiectate de companii precum Apple, Nvidia și AMD.

Anterior, și Samsung Electronics a avertizat că deficitul de cipuri de memorie ar putea determina scumpirea produselor electronice.

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale acestei situații este evoluția prețului memoriei RAM, componentă considerată până recent una dintre cele mai accesibile din industria hardware. Potrivit datelor din sector, costul acesteia s-a dublat de peste două ori comparativ cu nivelurile din octombrie 2025.

La presiunea generată de inteligența artificială se adaugă și problemele din lanțurile globale de aprovizionare. Conflictul din Iran a afectat disponibilitatea heliului, un gaz indispensabil procesului de producție a semiconductorilor, ceea ce a contribuit suplimentar la majorarea costurilor de fabricație.

În paralel cu aceste provocări, cererea pentru produsele companiei rămâne ridicată. Gama iPhone 17 s-a bucurat de un interes puternic încă de la lansarea din septembrie 2025, iar rezultatele financiare recente indică o evoluție favorabilă.

În primele trei luni ale anului 2026, vânzările de dispozitive Apple au avansat cu 17% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Creșterea a fost susținută în special de cererea solidă din China, una dintre cele mai importante piețe pentru grupul american.

Compania a operat deja ajustări de preț pentru unele produse. La începutul acestui an, prețul computerelor compacte Mac Mini a fost majorat cu aproximativ 200 de dolari, semnalând că presiunile din lanțul de aprovizionare încep să se reflecte tot mai mult în costurile suportate de consumatori.