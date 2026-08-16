Veniturile Anthropic au explodat la peste 11,5 miliarde de dolari. Compania care dezvoltă Claude pregătește o posibilă listare la bursă

Anthropic PBC a înregistrat o creștere spectaculoasă a veniturilor în trimestrul al doilea din 2026, potrivit documentelor prezentate potențialilor investitori și consultate de Bloomberg News. Compania care dezvoltă chatbotul Claude a raportat o cifră preliminară de afaceri de peste 11,5 miliarde de dolari pentru cel mai recent trimestru încheiat.

Veniturile din trimestrul al doilea au fost de cel puțin 14 ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. În trimestrul al doilea din 2025, Anthropic înregistrase venituri de 787 de milioane de dolari. În primul trimestru din 2026, compania raportase venituri de 4,73 miliarde de dolari, conform Fortune.

Documentele arată și că Anthropic a înregistrat un venit operațional ajustat pozitiv în trimestrul al doilea din 2026. Cifrele sunt însă preliminare, iar discuțiile privind rezultatele sunt încă în desfășurare, astfel că valorile raportate ar putea fi modificate. Un reprezentant al Anthropic nu a oferit comentarii cu privire la aceste date.

Creșterea rapidă a veniturilor are loc în contextul competiției intense dintre Anthropic și rivalul său de lungă durată, OpenAI, pentru atragerea clienților corporativi. Anthropic era considerată anterior un competitor aflat în urma altor companii din cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, însă software-ul său a început să fie adoptat tot mai mult de profesioniști.

Printre utilizările care au contribuit la extinderea software-ului Anthropic se numără eficientizarea unor activități precum programarea. Compania încearcă astfel să își consolideze poziția pe piața serviciilor de inteligență artificială destinate companiilor.

Veniturile anualizate ale Anthropic, calculate pe baza ritmului de venituri, au depășit 47 de miliarde de dolari în luna mai. În cazul OpenAI, veniturile anualizate depășesc 40 de miliarde de dolari, potrivit unor informații raportate de Bloomberg News. Cele două valori nu sunt însă neapărat calculate folosind aceeași metodologie, astfel că nu reprezintă o comparație perfect echivalentă.

Anthropic se întâlnește cu investitori în perspectiva unei posibile listări de amploare pe bursă. Surse familiarizate cu situația au declarat în luna iulie că firma a început discuțiile cu investitorii înaintea unei potențiale oferte publice inițiale.

Compania a depus în mod confidențial documentele pentru listare și colaborează cu Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. și JPMorgan Chase & Co. în legătură cu procesul de IPO, potrivit informațiilor raportate de Bloomberg News.

Prin accesarea piețelor publice de capital, Anthropic urmărește să obțină resursele financiare necesare pentru a-și menține avantajul în fața OpenAI și a altor competitori. Companiile de inteligență artificială cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru dezvoltarea celor mai avansate modele de AI, ceea ce generează o nevoie tot mai mare de capital.

În cazul în care IPO-ul Anthropic va avea loc în această toamnă, compania s-ar putea lista înaintea OpenAI și a DeepSeek. Firma chineză de inteligență artificială a câștigat o cotă tot mai mare din piața tehnologiei și se pregătește, la rândul său, pentru o ofertă publică inițială. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, DeepSeek ar putea depune documentele pentru listare chiar în cursul acestui an.

Competiția din industria inteligenței artificiale a contribuit la revigorarea pieței ofertelor publice inițiale. Datele compilate de Bloomberg arată că listările realizate în acest an au atras 256,4 miliarde de dolari.

Valoarea exclude companiile de tip blank-check și alte vehicule financiare. Suma reprezintă cel mai mare volum de capital atras într-un singur an prin listări din 2021 până în prezent, potrivit datelor Bloomberg.

Evoluția Anthropic evidențiază astfel amploarea investițiilor și a competiției din industria inteligenței artificiale, în timp ce principalii jucători încearcă să atragă clienți, să își extindă veniturile și să obțină capital pentru dezvoltarea unor modele tot mai avansate.