Airbnb investește masiv în inteligența artificială după rezultate peste așteptări. CEO: „Cred că acum putem spune că AI este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Airbnb”

Airbnb își accelerează investițiile în inteligența artificială, după ce tehnologia a contribuit la una dintre cele mai bune perioade de creștere din ultimii ani. Compania a anunțat că va aloca în 2026 un buget mai mare decât estimase inițial pentru dezvoltarea și integrarea soluțiilor AI, în contextul în care acestea au redus costurile operaționale, au scurtat timpul de dezvoltare a produselor și au atras mai mulți utilizatori pe platformă.

Anunțul vine după publicarea rezultatelor financiare trimestriale, care au depășit așteptările analiștilor și au determinat o creștere de aproximativ 15% a acțiunilor companiei. Totodată, Airbnb și-a revizuit în sens pozitiv estimările pentru întregul an.

Directorul general al Airbnb, Brian Chesky, a declarat că impactul inteligenței artificiale asupra companiei a fost mult mai mare decât anticipase inițial, motiv pentru care investițiile în acest domeniu vor fi majorate.

„Cred că acum putem spune că AI este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Airbnb.”

Potrivit lui Chesky, compania se transformă treptat într-o organizație construită în jurul inteligenței artificiale, iar beneficiile sunt deja vizibile în aproape toate departamentele.

Airbnb susține că utilizarea AI a redus cu aproximativ 60% timpul necesar dezvoltării produselor noi.

În același timp, compania lansează cu aproximativ 80% mai multe funcționalități decât în urmă cu un an, fără să își mărească semnificativ numărul de angajați.

Conducerea companiei consideră că această creștere a productivității reprezintă unul dintre principalele motive pentru rezultatele financiare peste estimări.

Airbnb utilizează AI pentru o gamă largă de activități, de la atragerea rezervărilor și recomandări personalizate până la optimizarea activității gazdelor.

Tehnologia este folosită pentru:

recomandarea locuințelor potrivite fiecărui utilizator;

asistarea proprietarilor în stabilirea prețurilor;

sprijinirea gazdelor în publicarea ofertelor;

căutări bazate pe inteligență artificială;

răspunsuri automate pentru turiști;

reducerea costurilor serviciilor de relații cu clienții.

Compania testează în continuare noi funcționalități bazate pe AI, care urmează să fie integrate în platformă.

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale implementării inteligenței artificiale se observă în serviciul de asistență pentru clienți.

Potrivit Airbnb, aproximativ 45% dintre utilizatorii care discută cu agentul AI nu mai au nevoie ulterior de intervenția unui operator uman, ceea ce reduce costurile și scurtează timpul de răspuns.

Brian Chesky a explicat că firma utilizează intern mai multe tehnologii AI dezvoltate de companii specializate.

Printre acestea se numără și modelele create de Anthropic și OpenAI.

Conducerea Airbnb precizează însă că modelele cele mai complexe și mai costisitoare sunt utilizate doar în situațiile în care capacitățile lor avansate sunt realmente necesare, pentru a optimiza costurile de operare.

CEO-ul Airbnb afirmă că decizia de a aloca mai multe fonduri pentru inteligența artificială este susținută de rentabilitatea investițiilor.

Potrivit acestuia, costurile utilizării modelelor AI sunt reduse în comparație cu veniturile generate de fiecare rezervare și cu economiile rezultate din dezvoltarea mai rapidă a produselor și automatizarea unor procese.

Compania estimează că veniturile vor continua să crească într-un ritm superior celui al angajărilor, mizând pe eficiența adusă de inteligența artificială.

În același timp, Airbnb anunță că numărul utilizatorilor care fac pentru prima dată o rezervare prin platformă înregistrează cea mai rapidă creștere din ultimii patru ani.

Totodată, segmentul rezervărilor hoteliere se dezvoltă de trei ori mai rapid decât activitatea tradițională de închiriere a locuințelor, semn că strategia de diversificare a serviciilor începe să producă rezultate.