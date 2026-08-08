România, în pericol de blackout? Expert în energie: „Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții”

România riscă să se confrunte cu probleme tot mai mari în sistemul energetic dacă investițiile în capacitățile de stocare și în dezvoltarea rețelelor de transport nu sunt accelerate. Avertismentul vine din partea expertei în energie Otilia Nuțu, care susține că întârzierile administrative și blocajele birocratice afectează proiecte esențiale pentru funcționarea sistemului energetic național.

În opinia sa, pe lângă posibilitatea introducerii unor măsuri de raționalizare pentru consumatorii industriali, nu poate fi exclus nici riscul unei pene majore de curent, dacă investițiile necesare nu vor fi realizate la timp.

Într-o intervenție la Digi24, Otilia Nuțu a declarat că principalul pericol pentru România îl reprezintă posibilitatea introducerii unor măsuri obligatorii de limitare a consumului de energie, în special în cazul companiilor.

„Riscul numărul unu pentru România este să ajungă la măsuri obligatorii de raționalizare și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice.”

Potrivit acesteia, pe lângă acest scenariu există și riscul unei pene generalizate de curent, dacă sistemul energetic nu va fi consolidat prin investiții.

Experta în energie spune că România trebuie să accelereze implementarea proiectelor deja planificate, multe dintre acestea fiind întârziate de procedurile administrative.

„Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni.”

În opinia sa, timpul necesar finalizării acestor proiecte este esențial pentru reducerea vulnerabilităților din sistemul energetic.

Otilia Nuțu atrage atenția că nu doar investițiile în noi capacități de producție și stocare sunt importante, ci și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție a energiei.

Potrivit acesteia, dezvoltarea rețelelor nu a ținut pasul cu numărul proiectelor noi, ceea ce îngreunează racordarea acestora la sistem.

„Se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român, prin Transelectrica, nu-și făcuse treaba.”

În acest context, experta consideră că autoritățile de reglementare ar trebui să verifice motivele pentru care numeroase proiecte întâmpină dificultăți.

Otilia Nuțu susține că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ar trebui să analizeze situația avizelor tehnice și a proiectelor blocate.

„Să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.”

În opinia sa, identificarea acestor obstacole este necesară pentru accelerarea investițiilor și reducerea riscurilor asupra sistemului energetic.

Problemele semnalate de experta în energie vin în contextul în care și Comisia Europeană a criticat România pentru ritmul lent al dezvoltării unor proiecte importante din domeniul energetic.

Printre aspectele semnalate de Bruxelles se numără întârzierile privind dezvoltarea capacităților alternative de producție și a sistemelor de stocare a energiei în baterii, considerate esențiale pentru echilibrarea rețelei și integrarea unui volum tot mai mare de energie regenerabilă.

În acest context, specialiștii atrag atenția că accelerarea investițiilor și reducerea blocajelor administrative vor avea un rol important în consolidarea securității energetice și în evitarea unor probleme majore de alimentare în perioadele cu consum ridicat.