CNAIR: Peste un miliard de lei din PNRR au fost investiți în siguranța rutieră. Numărul victimelor din zonele de risc a scăzut cu 42%

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că a investit peste un miliard de lei din fondurile PNRR în proiecte destinate creșterii siguranței rutiere. Potrivit reprezentanților companiei, măsurile implementate în ultimii ani au contribuit la reducerea cu aproximativ 42% a numărului victimelor din accidentele grave produse în zonele cu risc ridicat.

Directorul Direcției Întreținere, Siguranța Circulației, Drumuri și Poduri din cadrul CNAIR, Cristian Andrei, a declarat că Programul Național de Redresare și Reziliență a reprezentat o sursă importantă de finanțare pentru modernizarea infrastructurii de siguranță rutieră.

„Aceasta este prima campanie pe care CNAIR o desfășoară în cei 35 de ani și o facem singuri. (…) Datorită acestor fonduri, care pentru noi au fost un balon de oxigen, practic, dat de PNRR, am reușit să promovăm și o campanie de siguranță rutieră”, a afirmat oficialul companiei.

Potrivit acestuia, de la începutul implementării PNRR au fost alocați pentru siguranța rutieră peste 1 miliard de lei, mai exact 1.000.000.239 de lei.

Cristian Andrei a precizat că proiectul pilot lansat de CNAIR vizează în primul rând drumurile naționale DN1 și DN2, considerate cele mai periculoase din țară din punctul de vedere al accidentelor grave.

„DN1 și DN2 sunt pe harta noastră inginerească cele mai negre trasee unde se întâmplă accidente cu consecințe grave, cu morți și răniți. Nu în ultimul rând, și copii se află printre aceste victime”, a declarat reprezentantul CNAIR.

Acesta a explicat că fondurile au fost utilizate pentru instalarea unor sisteme moderne de iluminare a trecerilor de pietoni, capabile să detecteze prezența pietonilor de la o distanță suficientă pentru ca șoferii să poată frâna în siguranță, precum și pentru îmbunătățirea marcajelor rutiere din zonele cu risc ridicat.

Reprezentantul CNAIR a arătat că una dintre direcțiile principale de investiții a vizat reducerea vitezei la intrarea în localități.

Compania implementează aproximativ 130 de sisteme de calmare a traficului, care includ console echipate cu radare ce afișează viteza instantanee a autovehiculelor.

În paralel, sunt realizate sensuri giratorii, pasaje pietonale denivelate dotate cu lifturi și scări rulante, semnalizare luminoasă alimentată cu energie solară și kilometri întregi de parapeți de protecție în zonele unde se înregistrau frecvent accidente.

Potrivit lui Cristian Andrei, măsurile implementate au avut un impact vizibil asupra siguranței rutiere.

„Toate aceste măsuri au dus la o scădere, în ultimii cinci ani, cu aproximativ 42% a numărului de victime din accidente grave în punctele negre pe care le monitorizam”, a afirmat oficialul CNAIR.

Acesta și-a exprimat speranța că România va putea atinge obiectivul stabilit de Comisia Europeană privind reducerea cu 50% a numărului de persoane decedate în accidente rutiere până în 2030.

„Suntem aproape de acest target. Dacă vom continua în acest ritm și vom avea și susținerea financiară, pentru că fără bani este foarte greu să ai rezultate”, a spus Cristian Andrei.

Reprezentantul CNAIR a vorbit și despre programul e-Sigur, care presupune amplasarea radarelor fixe ce vor transmite automat amenzile către șoferi.

În opinia sa, acest sistem va contribui la creșterea disciplinei în trafic și va completa măsurile de prevenție și educație rutieră.

Cristian Andrei a susținut că investițiile realizate până acum au produs și beneficii economice importante.

„Datorită acestei reduceri de accidente, din măsurile pe care le-am aplicat, am obținut o economie a costului social de aproximativ 5,62 miliarde de lei. Practic, am redus numărul de accidente, avem de la Comisia Europeană evaluarea cât costă un mort și un rănit grav, iar totalul celor salvați conduc la această sumă. Gândiți-vă că am investit doar 1.000.000.400 și am obținut economii de aproximativ 5,6 miliarde de lei”, a declarat oficialul CNAIR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul primei conferințe organizate în proiectul pilot „Campanie națională de creștere a siguranței rutiere prin informarea și educarea elevilor din județele tranzitate de DN1 și DN2 pe sectoarele aflate în administrarea CNAIR”.