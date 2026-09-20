România se alătură demersurilor ONU pentru combaterea antisemitismului. Mesajul lui Nicușor Dan
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Nicușor Dan a promulgat o lege pentru pacienții cu boli grave
România este pregătită să se implice în noul grup de lucru al Organizației Națiunilor Unite dedicat combaterii antisemitismului, a transmis președintele Nicușor Dan. Șeful statului a făcut anunțul după întâlnirea de duminică, de la New York, cu Ronald S. Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc. Nicușor Dan se află în SUA pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, programul său incluzând mai multe întâlniri cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații.
România vrea să participe la noul grup de lucru al ONU
Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-un mesaj publicat pe X după întrevederea cu Ronald S. Lauder, că România este pregătită să participe activ la noul grup de lucru al ONU care va avea ca obiectiv combaterea antisemitismului.
În cadrul discuției, șeful statului a prezentat măsurile adoptate de România în acest domeniu și pentru păstrarea memoriei Holocaustului.
Printre acestea, Nicușor Dan a menționat implementarea celei de-a doua Strategii naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, precum și introducerea educației despre Holocaust ca materie obligatorie în licee.
Nicușor Dan atrage atenția asupra creșterii antisemitismului
Președintele a vorbit și despre ceea ce a descris drept o „creștere îngrijorătoare a antisemitismului”, afirmând că România rămâne un model regional de rezistență în fața acestui fenomen.
Nicușor Dan a apreciat, totodată, activitatea desfășurată de Ronald S. Lauder pentru promovarea libertății religioase și pentru păstrarea memoriei Holocaustului.
Lauder conduce Congresul Mondial Evreiesc, iar întrevederea cu acesta figura în programul oficial al președintelui României pentru ziua de duminică.
În perspectiva sărbătorii de Yom Kippur, Nicușor Dan i-a transmis lui Ronald S. Lauder și comunităților evreiești din întreaga lume urarea „G’mar chatima tovah”.
Nicușor Dan participă la Adunarea Generală a ONU
Președintele României se află la New York în perioada 20-23 septembrie pentru evenimentele organizate în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Agenda șefului statului include și o întâlnire cu secretarul general al ONU, António Guterres, precum și discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai unor organizații americane. Discursul național al României în cadrul reuniunii este programat miercuri, 23 septembrie.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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