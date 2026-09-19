Nicușor Dan pleacă la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Mirabela Grădinaru îl însoțește în SUA
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru / SURSA FOTO: Inquam Photos, Mălina Norocea
Președintele Nicușor Dan va merge în Statele Unite ale Americii, unde va participa la Adunarea Generală a ONU de la New York. Șeful statului va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Programul cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești și ai mediului de afaceri, dar și participarea la recepția oferită de Donald Trump și Melania Trump.
Nicușor Dan, întâlniri cu antreprenori și investitori
Potrivit programului oficial transmis de Administrația Prezidențială, luni, la ora 01:30, ora României, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România.
La ora 16:30, Mirabela Grădinaru va participa la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.
La ora 19:00, președintele se va întâlni cu antreprenori români din SUA din domeniul Tech. Ulterior, de la ora 21:00, acesta va avea o întâlnire cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești în România.
Moment dedicat Reginei Maria în Statele Unite
Marți, de la ora 01:30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”.
Momentul are loc în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.
La ora 02:00, șeful statului va avea o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din New York.
Președintele participă la Adunarea Generală a ONU
Programul continuă marți, la ora 16:00, când Nicușor Dan va participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la sediul ONU din New York.
În aceeași zi, la ora 19:00, Mirabela Grădinaru va lua parte la dejunul oferit de Melania Trump pentru Primele Doamne / Domni.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la recepția oferită de Donald și Melania Trump
Miercuri, la ora 00:00, Nicușor Dan se va întâlni cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation. Întâlnirea va avea loc la Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York.
La ora 02:00, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și de Prima Doamnă Melania Trump.
Recepția va avea loc la Lotte New York Palace Hotel.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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