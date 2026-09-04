Harta lumii ar putea arăta cu totul altfel. Decizia surprinzătoare luată de ONU

SURSA FOTO: Dreamstime - Consiliul de Securitate al ONU validează planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Fâșia Gaza

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție care susține renunțarea treptată la celebra proiecție Mercator și promovarea unor reprezentări cartografice capabile să redea mai fidel suprafața reală a continentelor.

Votul a fost dat la sediul ONU din New York, după o campanie susținută de Togo în numele Uniunii Africane. Inițiativa urmărește schimbarea modului în care dimensiunile continentelor sunt prezentate pe hărțile folosite în educație, tehnologie și alte domenii.

Rezoluția a fost aprobată cu 164 de voturi favorabile. Șase state s-au abținut, în timp ce Statele Unite au fost singura țară care a votat împotriva documentului.

Reprezentantul american a susținut că adoptarea rezoluției este inutilă, descriind-o drept „superfluă”. Documentul nu impune însă statelor să renunțe la proiecția Mercator și nu stabilește obligația utilizării exclusive a unei alte hărți.

Proiecția Mercator este una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale lumii, însă modul în care transpune suprafața sferică a Pământului pe un plan generează diferențe importante între dimensiunile reale și cele percepute pe hartă.

Modelul a fost introdus în anul 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator și a fost conceput în principal pentru navigația maritimă. Datorită utilității sale pentru orientare, proiecția s-a răspândit ulterior și a ajuns să fie utilizată pe scară largă în educație și în reprezentările geografice ale lumii.

Una dintre principalele probleme este reprezentarea exagerată a regiunilor aflate la latitudini ridicate. Teritoriile situate mai aproape de poli apar mult mai mari decât sunt în realitate, în timp ce suprafețele aflate în apropierea Ecuatorului sunt prezentate la o scară aparent mai redusă.

Diferența poate fi observată foarte clar în cazul Africii și Groenlandei. Pe o hartă realizată prin proiecția Mercator, cele două teritorii pot părea comparabile ca dimensiune, deși suprafața Africii este de aproximativ 14 ori mai mare decât cea a Groenlandei.

Togo și statele care susțin schimbarea consideră că reprezentările cartografice disproporționate au avut de-a lungul timpului efecte în plan educațional, cultural, geopolitic și socioeconomic. Potrivit susținătorilor campaniei, aceste diferențe pot influența percepția publică asupra dimensiunii Africii și a altor regiuni ale lumii.

Ministrul de Externe al statului Togo, Robert Dussey, a susținut înaintea votului că problema ar trebui analizată în primul rând dintr-o perspectivă științifică și nu politică.

Campania #CorrectTheMap promovează proiecția Equal Earth, concepută în 2018 de o echipă internațională de cartografi. Susținătorii acestei variante consideră că ea oferă o reprezentare mai fidelă a suprafețelor continentelor și reduce diferențele de proporție întâlnite pe harta Mercator.

O altă variantă este deja avută în vedere de Franța, care a anunțat că va renunța la proiecția Mercator în favoarea proiecției Eckert IV. Aceasta urmează principiul reprezentării mai precise a suprafețelor promovat prin rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU.

Adoptarea rezoluției nu înseamnă că hărțile Mercator vor fi retrase imediat din utilizare. Rezoluțiile Adunării Generale a ONU de acest tip nu au caracter obligatoriu, astfel că statele și instituțiile nu sunt obligate să folosească exclusiv o nouă proiecție și nici nu li se interzice continuarea utilizării celei tradiționale.

Totuși, decizia poate influența modul în care sunt concepute în viitor materialele educaționale și instrumentele tehnologice care folosesc reprezentări geografice. Proiecția Mercator este utilizată de decenii în școli, tehnologii digitale și diferite sisteme administrative.

Schimbarea susținută prin rezoluție ar putea modifica inclusiv modul în care generațiile viitoare întâlnesc harta lumii în mediul educațional și pe dispozitivele digitale.

Autoritățile din Togo intenționează să organizeze, în primul trimestru al anului viitor, o reuniune la Lomé, alături de UNESCO, Uniunea Africană și companii din sectorul tehnologic. Discuțiile urmează să vizeze aplicarea principiilor promovate prin rezoluția adoptată de ONU.