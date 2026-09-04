Avioanele ar putea fi alimentate cu un combustibil obținut din plastic. Cum va funcționa noua instalație industrială pentru SAF

Deșeurile din plastic ar putea fi transformate în combustibil SAF printr-un proiect pregătit de compania chineză Niutech Technology Group. Producătorul a semnat un contract cu un important grup energetic internațional pentru furnizarea unei instalații industriale de piroliză. Unitatea va putea procesa anual până la 50.000 de tone de plastic, însă locul în care va fi construită nu a fost anunțat.

Combustibilul SAF va fi produs după transformarea deșeurilor din plastic în ulei de piroliză, care va trece ulterior prin mai multe etape de rafinare. Instalația comandată companiei Niutech va putea procesa între 10.000 și 50.000 de tone de plastic pe an, potrivit anunțului oficial al producătorului chinez.

Identitatea grupului energetic care va cumpăra echipamentele nu a fost făcută publică. Niutech nu a comunicat nici țara în care va funcționa noua linie de producție, dar a precizat că proiectul presupune modernizarea unei rafinării de mari dimensiuni deținute de client.

Întregul proces, de la preluarea deșeurilor până la obținerea combustibilului destinat avioanelor, ar urma să fie desfășurat în cadrul aceleiași unități industriale.

Piroliza presupune încălzirea plasticului la temperaturi ridicate, într-un mediu lipsit de oxigen. Materialul nu este ars în mod convențional, ci moleculele lungi de polimer sunt descompuse în hidrocarburi mai mici. În urma procesului rezultă inclusiv un ulei care poate fi rafinat.

Metoda este deja folosită în reciclarea chimică a plasticului, în special pentru materialele care nu pot fi prelucrate eficient prin reciclare mecanică.

Noua instalație ar putea utiliza polietilenă, polipropilenă, polistiren, ABS și nailon, conform informațiilor furnizate de Niutech. Sistemul poate procesa atât materiale separate, cât și amestecuri de plastic.

Compania susține că deșeurile nu trebuie să treacă prin operațiuni complexe de spălare, sortare sau uscare înainte de a fi introduse în instalație. Această caracteristică ar putea permite utilizarea plasticului greu de reciclat prin metodele obișnuite.

Capacitatea anuală a unei singure unități este cuprinsă între 10.000 și 50.000 de tone. Niutech afirmă că tehnologia sa de piroliză continuă este utilizată deja în proiecte dezvoltate în Marea Britanie, Coreea de Sud, Danemarca, Thailanda, Vietnam și China.

Producătorul chinez lucrează de aproape patru decenii la dezvoltarea unor astfel de tehnologii. Transformarea deșeurilor din plastic în combustibil a mai fost testată, însă una dintre principalele dificultăți a fost trecerea de la experimente și instalații de mici dimensiuni la producția industrială continuă.

Industria aeronautică trebuie să-și reducă emisiile, iar Uniunea Europeană a introdus obiective obligatorii privind utilizarea combustibililor sustenabili pentru aviație.

Regulamentul ReFuelEU Aviation stabilește că minimum 2% din combustibilul furnizat pe aeroporturile europene vizate trebuie să fie SAF începând din 2025. Ponderea obligatorie urcă la 6% în 2030, 20% în 2035 și 34% în 2040. Pragurile vor ajunge la 42% în 2045 și la 70% în 2050.

Capacitatea actuală de producție rămâne însă redusă în comparație cu necesarul industriei. Datele Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, EASA, arată că SAF a reprezentat în 2024 aproximativ 0,53% din consumul mondial de combustibil pentru aviație.

Una dintre principalele materii prime folosite în prezent pentru producerea combustibilului sustenabil este uleiul alimentar uzat. Cantitățile disponibile sunt însă limitate, motiv pentru care companiile analizează surse alternative, între care deșeurile biologice, combustibilii sintetici și plasticul dificil de reciclat.

Cantitatea mare de deșeuri din plastic produsă la nivel mondial sporește interesul economic pentru folosirea acestor materiale drept materie primă în industria combustibililor.

Uleiul produs prin piroliză nu poate fi introdus direct în rezervoarele aeronavelor. Obținerea unui combustibil certificat pentru aviație necesită etape suplimentare de procesare și respectarea unor cerințe tehnice stricte.

Un studiu publicat în 2026 în „Chemical Engineering Journal” arată că uleiurile rezultate din piroliza plasticului pot avea probleme legate de compoziție, impurități, olefine și comportamentul la temperaturi scăzute. Pentru a se apropia de standardele aplicabile combustibililor pentru aviație, acestea trebuie supuse unor proceduri suplimentare de rafinare, inclusiv hidrotratării.

Proiectul anunțat de Niutech urmează această schemă tehnologică. Uleiul de piroliză obținut din deșeurile din plastic va fi hidrotratat ulterior în rafinăria clientului, pentru producerea combustibilului destinat sectorului aeronautic.

Un alt studiu, publicat în 2026 în revista „Applied Energy”, a analizat transformarea polietilenei de înaltă densitate, HDPE, în combustibil pentru aviație. Cercetătorii au estimat, în anumite configurații, o reducere de aproximativ 43% a emisiilor de gaze cu efect de seră pe întregul ciclu de viață, comparativ cu un combustibil convențional. Rezultatele depind însă de tehnologia utilizată, de sursa energiei și de etapele de prelucrare.

Instalația pregătită de Niutech nu poate elimina singură problema deșeurilor din plastic sau emisiile generate de aviație. Funcționarea proiectului la capacitatea anunțată ar putea demonstra însă dacă plasticul greu de reciclat poate fi transformat continuu, la scară industrială, într-o materie primă utilizabilă pentru producerea combustibililor destinați avioanelor.