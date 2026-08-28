Anunț privind finalizarea proiectului “Construire instalație producție hidrogen (verde) prin electroliza apei”

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

28 August 2026.

OMV Petrom S.A. în calitate de Beneficiar anunță finalizarea implementării proiectului aferent contractului de finanțare nr. 153/29.12.2023, derulat prin PNRR, Măsura de investiții – Investiția I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice-sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investițiilor în construirea de capacități pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză, Cod Apel PNRR/2023/C6/M Energiei/I2 – Sub-măsura 2.2. (relansat), coordonată de Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta 6. Energie.

Detalii proiect:

Proiectul reprezintă un pas important pentru utilizarea hidrogenului verde la scară industrială în România, obiectivul fiind instalarea unei capacități noi de electroliză de 20 MW pentru producția de hidrogen regenerabil, ce va fi utilizat în viitor la producția combustibililor sustenabili precum combustibil sustenabil de aviație (SAF) și ulei vegetal hidrotratat (HVO), ce va contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea lanțului valoric al economiei verzi.

Valoarea totală a proiectului a fost de 215.722.562,45 lei, valoarea totală eligibilă este de 111.681.846,40 lei, din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă este de 103.309.500,00 lei.

Proiectul a fost implementat de către OMV Petrom S.A. în regiunea Sud – Muntenia pe platforma rafinăriei Petrobrazi, strada Trandafirilor, nr. 65, comuna Brazi, jud. Prahova, în perioada 02.09.2023 – 31.08.2026.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.2. Prin noua soluție, hidrogenul verde va fi produs prin electroliza apei, respectiv apa demineralizată obișnuită va fi descompusă în hidrogen și oxigen cu ajutorul curentului electric și al unui electrolizor. Întrucât energia electrică necesară pentru electroliză va proveni exclusiv din surse regenerabile, întregul proces de producție a hidrogenului verde va fi lipsit de emisii de CO2. Hidrogenul verde reduce emisiile asociate producției de SAF și HVO, susținând obținerea unor combustibili cu emisii mai scăzute pe întregul ciclu de viață.

Astfel, proiectul susține trecerea la o economie neutră din punct de vedere climatic și contribuie la obiectivele UE în ceea ce privește decarbonizarea pentru anii 2030 și 2050.

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