Nicușor Dan, anunț despre criza energetică. Când ar putea fi repornit un reactor de la Cernavodă

Președintele Nicușor Dan susține că România a depășit principalul pericol generat de actuala criză energetică, respectiv riscul ca mari consumatori industriali să fie decuplați. Șeful statului estimează că, în funcție de evoluția nivelului apei, cel puțin unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi repornit în următoarele două-trei săptămâni.

Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seara, la Chișinău, despre situația sistemului energetic și despre măsurile luate pentru depășirea perioadei dificile.

Șeful statului a precizat că a discutat „de multe ori” cu premierul interimar Ilie Bolojan despre alerta energetică și despre evoluția situației.

Potrivit președintelui, a existat riscul ca unii mari consumatori industriali să fie decuplați, ceea ce ar fi produs efecte economice importante. În prezent însă, acest risc este evaluat drept foarte redus.

„A fost un pericol de decuplare a unor consumatori industriali, cu costuri evidente economice. N-a fost un pericol pentru consumatorii casnici. (…) Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplaţi nişte operatori industriali, o să reuşim să trecem de criza asta”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat astfel că alimentarea consumatorilor casnici nu a fost pusă în pericol.

O îmbunătățire importantă a situației ar urma să vină odată cu revenirea în funcțiune a unei unități de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Potrivit estimărilor prezentate de Nicușor Dan, momentul depinde de situația hidrologică și de existența unui nivel suficient al apei.

„Este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puţin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectaţi (…) suntem interconectaţi cu Ucraina, suntem interconectaţi cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă şi deja centrala de la Cernavodă cât are, zece zile de când este oprită, cam aşa, şi am reuşit să funcţionăm toţi”, a explicat președintele.

Interconectările României cu sistemele energetice ale statelor vecine au contribuit, potrivit acestuia, la menținerea funcționării sistemului în perioada în care capacitatea de producție de la Cernavodă a fost indisponibilă.

Președintele a respins ideea că actualele dificultăți din sistemul energetic ar fi fost provocate exclusiv de evenimentele din ultimele săptămâni.

În opinia sa, situația este consecința unei strategii și a unor decizii adoptate pe parcursul mai multor ani, responsabilitatea neputând fi atribuită unei singure persoane sau actualei conduceri.

Deficiențele „ţin de o strategie pentru care sunt mai mulţi vinovaţi şi nu în ultimele trei săptămâni sau cinci săptămâni, ci în patru-cinci ani în urmă”, a afirmat Nicușor Dan.

În acest context, șeful statului consideră că România va reuși să traverseze actuala perioadă dificilă fără ca populația să fie afectată prin întreruperea alimentării și cu un risc foarte redus ca operatorii industriali să fie decuplați.