Bogdan Ivan anunță o decizie importantă pentru sistemul energetic: 7 hidrocentrale strategice, deblocate. Înseamnă alimentarea cu energie pentru 200.000 de locuințe

Fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, a anunțat că Parlamentul a votat din nou legea inițiată de PSD pentru deblocarea a șapte proiecte hidroenergetice considerate strategice pentru România.

Potrivit informațiilor publicate de Bogdan Ivan pe Facebook, modificarea cadrului legislativ permite companiei Hidroelectrica să continue demersurile pentru investiții care au fost blocate de zeci de ani. Proiectele vizate sunt Livezeni-Bumbești, Răstolița, Cornetu-Avrig, Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cerna-Belareca.

Fostul ministru al Energiei a reiterat poziția sa și a PSD potrivit căreia România are nevoie de energie produsă pe plan intern și de reducerea dependenței de importurile scumpe. În acest context, deblocarea proiectelor hidroenergetice este prezentată drept o soluție pentru investiții strategice care au rămas ani la rând în blocaj.

„7 hidrocentrale strategice, deblocate pentru România! Am votat astăzi, din nou, în Parlament legea inițiată de PSD, pentru deblocarea celor șapte proiecte hidroenergetice strategice.

Prin modificarea cadrului legislativ, Hidroelectrica poate continua demersurile pentru investiții precum Livezeni-Bumbești, Răstolița, Cornetu-Avrig, Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cerna-Belareca, blocate până acum de zeci de ani”, a scris acesta pe Facebook.

Modificarea legislației permite Hidroelectrica să reia demersurile pentru cele șapte investiții. Lista cuprinde hidrocentralele și proiectele Livezeni-Bumbești, Răstolița, Cornetu-Avrig, Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cerna-Belareca.

Proiectele au fost blocate timp de zeci de ani, iar schimbarea cadrului legislativ urmărește să permită continuarea investițiilor.

Potrivit lui Bogdan Ivan, deblocarea celor șapte proiecte ar urma să aibă un impact direct asupra alimentării cu energie electrică. Investițiile ar putea asigura energie pentru aproximativ 200.000 de locuințe din România.

În același timp, proiectele sunt prezentate ca o modalitate de creștere a siguranței sistemului energetic și ca un pas concret către independența energetică a României.

„Am reiterat poziția mea și a PSD: România are nevoie de energie produsă aici, în țară, nu de importuri scumpe și de proiecte strategice ținute ani la rând în blocaj.

Deblocarea acestor investiții înseamnă alimentarea cu energie pentru 200.000 de locuințe din România, înseamnă un sistem energetic mai sigur și un pas concret către independența energetică”, a mai scris social-democratul.

Bogdan Ivan susține că România are nevoie de mai multă energie produsă în țară, în contextul în care importurile de energie sunt considerate costisitoare. Poziția fostului ministru și a PSD este că proiectele strategice din domeniul energetic nu ar trebui să rămână blocate ani de zile.

„Criza energetică trebuie soluționată, iar România are nevoie de decizii care să pună pe primul loc interesul național”, a conchis Bogdan Ivan.

Postarea poate fi vizualizată aici.