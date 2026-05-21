Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a lansat un avertisment dur pe rețelele de socializare cu privire la riscul blocării unui proiect palpabil care leagă România de Statele Unite ale Americii în domeniul energetic: proiectul SMR de la Doicești.

Social-democratul a criticat aspru decizia premierului demis Ilie Bolojan de a pune în pericol acest parteneriat strategic, subliniind că restul inițiativelor comune au fost deja distruse pe rând.

Bogdan Ivan a explicat că un proiect de energie nucleară reprezintă una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile și nu poate fi tratat ca o investiție minoră de infrastructură locală.

Fostul ministru PSD a subliniat că tehnologia inovativă SMR de la Doicești nu reprezintă o miză politică, ci una profund strategică. Bogdan Ivan a evidențiat că energia nucleară este una dintre puținele teme asupra căreia administrațiile republicane și democrate din SUA au căzut mereu de acord.

În plus, pe plan intern, acest demers a fost susținut constant, din anul 2020 și până în prezent, atât de liberali, cât și de social-democrați, deoarece energia nu ar trebui să aibă culoare politică.

Bogdan Ivan a catalogat drept o dovadă de superficialitate reducerea unui proiect de o asemenea magnitudine tehnologică la nivelul unor simple hârtii. El a reamintit că în această inițiativă sunt implicate companii cu prezență globală și a justificat costurile masive prin normele de siguranță unice în lume, dar și prin capacitatea de a livra energie constantă, la un factor de peste 95%.

De asemenea, fostul ministru a menționat că amplasamentul și tehnologia de la Doicești au fost deja auditate și validate prin misiuni succesive de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

În opinia sa, implementarea acestei tehnologii ar poziționa România ca prima țară din Europa care produce energie prin intermediul reactoarelor modulare mici, oferindu-i oportunitatea de a prelua leadership-ul regional în loc de a aștepta pasiv.

Fostul oficial social-democrat consideră că blocarea unui proiect cu premise clare de funcționare reprezintă o greșeală majoră.

În final, Bogdan Ivan a declarat că este esențial ca partenerii din SUA să știe că România rămâne un partener serios și angajat în acest proiect evaluat la minimum 5 miliarde de dolari, mai ales că partea americană asigură cele mai importante surse de finanțare.

El și-a exprimat uluirea față de faptul că o investiție care nu este plătită din banii românilor a fost inclusă pe lista de tăieri a lui Ilie Bolojan, întrebându-se retoric care sunt adevăratele motive din spatele acestei decizii.

Element Strategic Detalii și Specificații Tehnice Proiecte cheie vizate Proiectul SMR Doicești și Proiectul Cernavodă (pilonii parteneriatului România-SUA) Valoare estimată Minimum 5 miliarde de dolari Sursă principală finanțare Statele Unite ale Americii (fără impact bugetar direct pentru cetățenii români) Avantaj competitiv Prima țară din Europa cu tehnologie SMR; factor de capacitate constant de peste 95% Validare internațională Auditat și validat oficial de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Susținere politică internă Consens transpartinic majoritar (PNL și PSD) asumat din anul 2020 până în prezent

„Avem un singur domeniu clar și palpabil care leagă România de SUA în energie: Proiectul Cernavodă și cel SMR de la Doicești. Restul au fost, pe rând, nimicite. Premierul demis vrea să blocheze și acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună. Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile. Câteva argumente și mesaje acum, la cald: Proiectul SMR de la Doicești nu este un proiect politic. Este unul strategic. Poate una dintre puținele teme pe care administrațiile republicane și democrate din SUA s-au înțeles a rămas energia nucleară și în special tehnologia inovativă SMR. În România, proiectul a fost și este susținut de liberali și social-democrați deopotrivă. Din 2020 și până azi. Energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică! Să reduci acest important proiect (ca inovație și tehnologie) la ”câteva hârtii” arată superficialitate. În proiect au fost și sunt implicate companii cu prezență globală. Proiectele nucleare costă și costă mult. De ce? Pentru că vorbim de norme de siguranță unice în lume dar și despre energie care este livrată la un factor de capacitate de peste 95%, constant. Proiectul SMR de la Doicești a fost auditat, inclusiv de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică prin misiuni succesive care au validat și amplasamentul și tehnologia. Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziționează România ca prima țară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aștepta din nou sau poate lua leadership-ul în producția de energie nucleară. Când ceva poate funcționa bine și face diferența, e o greșeală să îl blochezi. Mai ales când ai premise În momentul acesta cred că este cu atât mai important ca partenerii noștri din SUA să știe că suntem oameni serioși și că rămânem angajați în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanțare pentru proiect. Practic, deși nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar. Mă întreb de ce?”, a scris Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că, miercuri seară, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit din nou despre proiectul de la Doicești, în cadrul unei emisiuni difuzate de B1 TV.

Bolojan a afirmat că există inclusiv riscul ca proiectul să nu fie finalizat și a susținut că nici proprietatea intelectuală aferentă conceptului nu ar rămâne în România, deoarece drepturile de autor ar fi fost cedate altor entități.

Ilie Bolojan a explicat că responsabilitatea pentru această situație ar aparține în mare parte companiei Nuclearelectrica.

„Dacă este vorba de aceste reactoare, din nou, trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți, s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că, pentru a deveni realitate, avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unei astfel de proiect. Și gândiți-vă că degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situație în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și ne întrebăm dacă a meritat”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a mai precizat că a discutat deja aceste probleme cu Ambasada SUA în România.