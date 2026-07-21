Platforma pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră a fost instalată. Ilie Bolojan: România va deveni cel mai mare producător de gaze din UE

Proiectul Neptun Deep a atins una dintre cele mai importante etape de execuție, după ce Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție din Marea Neagră. Premierul Ilie Bolojan afirmă că investiția reprezintă un moment strategic pentru securitatea energetică a României și că exploatarea gazelor naturale va începe anul viitor, după finalizarea lucrărilor și testarea instalațiilor.

Romgaz și OMV Petrom au finalizat montarea platformei de producție care va fi utilizată pentru exploatarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale dezvoltat până acum în România.

Ilie Bolojan a precizat că lucrările au ajuns într-o etapă esențială pentru punerea în funcțiune a investiției.

„Ieri, Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România.”

Potrivit premierului, structura de susținere a platformei a fost deja amplasată și fixată pe fundul mării.

„Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni.”

Instalarea platformei reprezintă doar una dintre componentele proiectului Neptun Deep. O altă etapă importantă este realizarea conductei submarine care va transporta gazele naturale către țărm.

Potrivit lui Ilie Bolojan, conducta are o lungime de aproximativ 160 de kilometri și face legătura dintre platforma offshore și infrastructura de pe uscat.

„Instalarea platformei și a conductei de 160 de km, care face legătura cu țărmul, sunt etapele esențiale ale proiectului. Lucrările vor continua și în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, și se vor finaliza cu testarea instalațiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor.”

Premierul susține că exploatarea resurselor din Marea Neagră va avea efecte importante atât asupra economiei, cât și asupra securității energetice a țării.

În opinia sa, producția internă suplimentară de gaze naturale va putea susține relansarea unor ramuri industriale și va contribui la asigurarea necesarului de gaze pentru populație și economie.

„Exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră. Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrășămintelor pentru agricultură din producția internă (combinatul Azomureș), în condiții bune pentru agricultori, precum și asigurarea gazului necesar consumului locuințelor la un preț stabil în anii următori.”

Potrivit premierului, punerea în exploatare a zăcămintelor din Marea Neagră va consolida poziția României pe piața energetică europeană.

El consideră că noua producție va transforma țara într-un furnizor important de securitate energetică în regiune și într-un actor relevant pe piața gazelor naturale.

„Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.”

La finalul mesajului, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de apreciere echipelor implicate în implementarea proiectului.