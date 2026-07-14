Energia solară, principala sursă de electricitate din UE în iunie. Un sfert din consumul Europei a fost acoperit de energia verde

Energia solară a atins un nou record în Uniunea Europeană. Pentru prima dată, panourile fotovoltaice au furnizat un sfert din electricitatea consumată într-o lună, depășind energia nucleară, gazele naturale și eolianul.

Potrivit unei analize realizate de think tank-ul Ember, energia solară a generat în luna iunie 2026 un total de 52 TWh de electricitate, reprezentând 25% din producția de energie a Uniunii Europene.

Rezultatul depășește precedentul record stabilit în mai 2026, când energia solară a produs 47 TWh și a acoperit 23% din electricitatea blocului comunitar.

Pentru doar a treia oară, energia solară a fost cea mai importantă sursă de electricitate din Uniunea Europeană, după ce a ocupat aceeași poziție și în iunie 2025, respectiv mai 2026, potrivit Euronews.

În luna iunie, energia solară a avut cea mai mare pondere în producția de electricitate din Uniunea Europeană, cu 25%.

Pe următoarele locuri s-au situat energia nucleară, cu 21%, gazele naturale, cu 15%, energia eoliană, cu 14%, hidroenergia, cu 12%, în timp ce cărbunele a contribuit cu doar 8%.

Analiștii Ember arată că producția de energie solară în Uniunea Europeană s-a dublat practic în ultimii cinci ani. Dacă în iunie 2021 aceasta reprezenta doar 10% din producția de electricitate, în prezent a ajuns la un sfert din consumul lunar.

Creșterea producției de energie solară este pusă pe seama ritmului ridicat de instalare a noilor capacități.

Numai în 2025 au fost instalați 65,1 GW de noi capacități fotovoltaice în Uniunea Europeană, iar între 2021 și 2025 energia solară a înregistrat cea mai rapidă creștere dintre toate sursele de producție a electricității.

Producția record din luna iunie a coincis și cu o cerere mai mare de energie electrică, determinată de valurile de căldură și de utilizarea intensă a sistemelor de răcire.

Analiza Ember arată că 18 state membre ale Uniunii Europene au stabilit în 2026 noi recorduri lunare privind ponderea energiei solare în producția de electricitate.

În Spania, energia solară a furnizat pentru prima dată 34% din electricitate într-o singură lună, după investiții masive în energie regenerabilă. Potrivit analizei, gospodăriile spaniole au economisit, în medie, aproximativ 10 euro pe lună la factura de electricitate, în contextul investițiilor în energie curată.

Germania a depășit, la rândul său, pragul de o treime din producția de electricitate din surse solare, ajungând la 36% în luna iunie. Totodată, țara a instalat peste un milion de sisteme fotovoltaice de balcon între 2022 și 2025, acestea devenind o soluție tot mai utilizată pentru reducerea facturilor la energie.

În Polonia, energia solară a reprezentat 24% din producția de electricitate în luna iunie. Deși rămâne unul dintre cei mai mari consumatori de cărbune din Uniunea Europeană, țara și-a majorat capacitatea fotovoltaică de la aproximativ 2 GW în urmă cu cinci ani la 23 GW în 2025.

Reprezentanții Ember consideră că ascensiunea energiei solare depășește estimările făcute în urmă cu doar câțiva ani și că aceasta a devenit o componentă esențială a sistemului energetic european.

Potrivit analizei, dezvoltarea rapidă a energiei solare și eoliene poate reduce dependența statelor europene de gazele naturale și poate contribui la scăderea costurilor cu energia pentru consumatori, în timp ce reduce emisiile de carbon și sprijină tranziția energetică a Uniunii Europene.