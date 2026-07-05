Emisiile globale de carbon au atins un nou record în 2025. Tranziția energetică nu reușește încă să reducă poluarea

Deși producția de energie din surse regenerabile a continuat să crească într-un ritm accelerat, emisiile globale de gaze cu efect de seră au atins un nou maxim istoric în 2025. Datele publicate în noua ediție a „Statistical Review of World Energy” arată că tranziția energetică avansează, însă nu suficient de rapid pentru a reduce emisiile la nivel mondial.

Emisiile globale exprimate în echivalent CO₂ au ajuns la 41 de miliarde de tone în 2025, față de 40,7 miliarde de tone în anul precedent, arată raportul „Statistical Review of World Energy 2026”, publicat de Energy Institute în parteneriat cu Ember și în colaborare cu KPMG și Kearney.

Creșterea anuală a fost de aproximativ 331 de milioane de tone, echivalentul unui avans de 1,1%, peste media ultimului deceniu.

Astfel, 2025 devine al patrulea an consecutiv în care emisiile globale ating un nou record, după maximele înregistrate în 2022, 2023 și 2024.

Raportul ia în calcul nu doar emisiile rezultate din arderea combustibililor fosili, ci și cele provenite din procese industriale, arderea gazelor asociate extracției petroliere și emisiile de metan generate de producția și transportul combustibililor fosili.

Una dintre concluziile importante ale raportului este că producția globală de electricitate din surse regenerabile a crescut chiar mai mult decât consumul suplimentar de energie electrică înregistrat în 2025.

La nivel mondial, producția de electricitate a crescut cu aproximativ 855 terawați-oră, în timp ce energia regenerabilă a avansat cu aproximativ 861 terawați-oră.

În același timp, producția de energie pe bază de cărbune a scăzut, iar cea pe bază de petrol s-a redus ușor. Totuși, aceste evoluții nu au fost suficiente pentru a compensa emisiile generate de transport, industrie, extracția combustibililor fosili și emisiile de metan.

Autorii raportului subliniază că extinderea rapidă a energiei regenerabile nu este suficientă dacă utilizarea combustibililor fosili continuă să rămână ridicată în alte sectoare ale economiei.

Una dintre cele mai importante schimbări observate în 2025 este evoluția Statelor Unite.

Emisiile americane au crescut cu aproximativ 147 de milioane de tone echivalent CO₂, până la 5,3 miliarde de tone, reprezentând aproape jumătate din creșterea globală a emisiilor din acest an.

Raportul arată că producția de energie electrică pe bază de cărbune din SUA a crescut cu aproximativ 13%, în timp ce producția pe bază de gaze naturale a scăzut. În paralel, cererea de electricitate a continuat să crească, inclusiv pe fondul dezvoltării centrelor de date și al consumului tot mai mare de energie.

În schimb, China a rămas cel mai mare emitent mondial, cu aproximativ 12,5 miliarde de tone echivalent CO₂, însă creșterea emisiilor sale aproape că s-a oprit în 2025.

În cazul Chinei, dezvoltarea rapidă a energiei solare, eoliene, hidro și nucleare a compensat aproape integral majorarea consumului de electricitate, iar producția pe bază de cărbune a scăzut.

Raportul evidențiază și schimbarea structurii emisiilor la nivel mondial.

În 2025, statele din afara Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au fost responsabile pentru 70,5% din emisiile globale, în timp ce țările membre OECD au reprezentat doar 29,5%.

Europa și-a menținut tendința de reducere a emisiilor, iar în Uniunea Europeană acestea sunt în prezent cu aproximativ o treime mai mici decât nivelul din 1990.

Autorii raportului concluzionează că tranziția energetică produce rezultate vizibile prin dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile, însă ritmul actual nu este suficient pentru a reduce emisiile globale.

În opinia acestora, provocarea majoră rămâne diminuarea utilizării combustibililor fosili, reducerea emisiilor industriale și limitarea emisiilor de metan, astfel încât creșterea producției de energie curată să se reflecte și într-o scădere efectivă a poluării la nivel mondial.