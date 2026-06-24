Comisia Europeană lansează platforma globală „ElectrifyNow” pentru accelerarea electrificării și reducerea emisiilor de metan

Comisia Europeană, împreună cu parteneri internaționali, a lansat platforma globală „ElectrifyNow” pentru accelerarea electrificării și reducerea emisiilor de metan. Inițiativa vizează transporturile, industria și clădirile, pentru atingerea obiectivelor climatice până în 2035.

Cu ocazia celei de a 8-a ediții a Săptămânii de acțiune împotriva schimbărilor climatice de la Londra, cu sprijinul Comisiei Europene, au fost atinse etape internaționale importante în ceea ce privește extinderea electrificării și reducerea emisiilor de metan.

Acest eveniment internațional a găzduit, de asemenea, lansarea „ElectrifyNow”,o platformă globală care reunește parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a accelera electrificarea. Inițiativa se axează în special pe transporturi, industrie și clădiri – sectoare care încă depind în mare măsură de combustibilii fosili. Acesta este promovat de Uniunea Europeană, președinția COP30 (Brazilia), președinția COP31 (Australia, Turcia), președinția COP32 (Etiopia), Canada, Filipine, Republica Coreea, Regatul Unit, Agenția Internațională a Energiei și Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, împreună cu întreprinderile și instituțiile financiare și este deschis participării și altor părți.

„Electrify Now” va fi un mijloc de a avansa în ceea ce privește noul obiectiv global al președinției COP31: creșterea electrificării la 35 % din cererea finală de energie până în 2035. Pentru a realiza acest lucru, Comisia se va concentra în mare măsură pe:

electrificarea sectoarelor-cheie (industrie, construcții, transporturi);

modernizarea rețelelor și creșterea stocării;

dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente în generarea de energie curată.

Dan Jørgensen, comisarul pentru energie și locuințe: „Acum este mai clar ca niciodată: electrificarea curată este unul dintre cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a construi un viitor durabil. Putem reduce emisiile, consolidând în același timp securitatea noastră energetică și creând oportunități economice. Prin alimentarea locuințelor, a industriilor și a sistemelor noastre de transport cu energie electrică curată, ne putem face economiile și societățile mai reziliente și putem evita șocurile viitoare determinate de combustibilii fosili volatili. Reunind guverne, întreprinderi și alți aliați, inițiativa noastră Electrify Now poate fi un adevărat motor al progresului și al schimbării, aducându-ne mai aproape de un viitor în care securitatea noastră energetică și prețurile nu mai sunt la mila geopoliticii instabile.”

Uniunea Europeană și Canada, coorganizator al Angajamentului mondial privind metanul (GMP), au salutat noul apel la acțiune privind metanul anunțat de Secretarul General al ONU, António Guterres, și invită și alte părți să se alăture efortului global de reducere a emisiilor de metan.

Metanul este al doilea cel mai mare factor care contribuie la schimbările climatice, după dioxidul de carbon. Reducerea acestor emisii nocive este una dintre cele mai rapide și mai rentabile modalități de limitare a încălzirii globale. Acesta va avea, de asemenea, alte rezultate puternice: îmbunătățirea calității aerului și a impactului acesteia asupra sănătății și dezvoltării economice. Inițiativa plasează reducerea metanului în prim-planul și în centrul eforturilor politice globale de reducere substanțială a emisiilor de metan.

Apelul la acțiune este aliniat la Angajamentul mondial privind metanul lansată în cadrul COP26 pentru a reduce emisiile globale de metan cu cel puțin 30 % (față de nivelurile din 2020) până în 2030. 159 de țări, împreună cu Uniunea Europeană, au semnat angajamentul.

Ultimii cinci ani au demonstrat că este urgent să se ia măsuri cu privire la emisiile de metan din sectorul energetic, în special la costul ridicat al gazelor irosite. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei (AIE), numai în 2024 s-au pierdut la nivel mondial peste 350 de miliarde de metri cubi de gaze din cauza arderii la faclă, a evacuării în atmosferă și a scurgerilor.

Ieri, 23 iunie, Uniunea Europeană, alături de Regatul Unit și Canada, și-au reafirmat angajamentul de a acționa mai rapid pentru a reduce emisiile de metan în sectorul energetic. Acest lucru este esențial, deoarece reducerea scurgerilor de metan și încetarea evacuării în atmosferă și a arderii la faclă de rutină pot extinde în mod direct aprovizionarea cu gaze, pot reduce volatilitatea prețurilor și pot spori reziliența sistemelor energetice.