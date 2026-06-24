ONU pregătește evacuarea a peste 11.000 de marinari. SUA avertizează că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi taxată

Organizația Maritimă Internațională, agenție specializată a ONU, a anunțat demararea operațiunilor pentru evacuarea a peste 11.000 de marinari rămași blocați în zona Golfului Persic după conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Măsura vine în contextul acordului de încetare a ostilităților convenit recent între Washington și Teheran. În paralel, secretarul de stat american Marco Rubio a transmis că nicio țară nu are dreptul să impună taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Evoluțiile au loc într-o regiune esențială pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Organizația Maritimă Internațională (OMI), agenție aflată sub egida ONU, pregătește evacuarea a peste 11.000 de marinari care au rămas blocați în Golful Persic în urma tensiunilor militare dintre Statele Unite, Israel și Iran. Operațiunea este planificată în cooperare cu Iranul, Omanul, Statele Unite, alte state din regiune și reprezentanți ai industriei maritime internaționale.

În cadrul pregătirilor, autoritățile implicate au analizat condițiile de siguranță necesare pentru reluarea navigației și desfășurarea operațiunilor de evacuare. Potrivit conducerii organizației, succesul misiunii depinde de menținerea unor condiții stabile de securitate pe principalele rute maritime din zonă.

„Am asigurat garanțiile de siguranță necesare și am verificat temeinic condițiile pentru o navigație sigură în sprijinul acestor operațiuni”, a afirmat Dominguez, adăugând că acordul reprezintă „un pas decisiv către restabilirea securității maritime și încetarea atacurilor inacceptabile împotriva navelor civile”.

Potrivit OMI, desfășurarea evacuării depinde în mod direct de menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul global de energie.

Organizația a precizat că ar putea utiliza două coridoare temporare de navigație pentru tranzitul navelor, iar fiecare navă va primi instrucțiuni individuale privind traseul și condițiile de deplasare. De asemenea, OMI va publica zilnic informații actualizate despre navele care părăsesc în siguranță regiunea.

Anunțul privind evacuarea vine la scurt timp după semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților. Cu toate acestea, Washingtonul și Teheranul continuă să ofere interpretări diferite asupra prevederilor incluse în document.

Administrația americană susține că acordul conține angajamentul Iranului de a permite inspecții ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică asupra programului nuclear iranian.

Președintele Donald Trump a afirmat marți, într-o postare publicată pe rețelele sociale, că autoritățile iraniene au acceptat „inspecții nucleare la cel mai înalt nivel” pentru o perioadă nedeterminată.

În schimb, oficialii iranieni susțin că inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică nu vor avea acces la instalațiile nucleare care au fost bombardate de Statele Unite și Israel în cursul anului trecut.

Totodată, președintele iranian Masoud Pezeshkian a reafirmat poziția Teheranului privind capacitățile de apărare ale țării.

„Nu va negocia niciodată” asupra capacităților sale defensive, a transmis liderul iranian.

În paralel cu evoluțiile din domeniul securității maritime, secretarul de stat american Marco Rubio a început un turneu diplomatic în statele din Golf. Prima oprire a fost în Emiratele Arabe Unite, urmând vizite oficiale în Kuweit și Bahrain.

În cadrul declarațiilor făcute în timpul deplasării, șeful diplomației americane a subliniat că Strâmtoarea Ormuz reprezintă o rută maritimă internațională și că niciun stat nu poate introduce taxe pentru tranzitul navelor prin această zonă.

„Este o cale navigabilă internațională. Nicio țară nu are voie să perceapă taxe pe o astfel de rută. Acesta este dreptul internațional”, a declarat șeful diplomației americane.

Poziția Washingtonului vine în contextul preocupărilor privind securitatea transportului maritim într-o regiune prin care trece o parte semnificativă a comerțului mondial cu petrol și gaze naturale.

După izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a blocat efectiv traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Situația a avut efecte imediate asupra piețelor energetice internaționale, prețul petrolului Brent depășind pragul de 100 de dolari pe baril.

Restricțiile au afectat transporturile de energie și circulația altor mărfuri esențiale, amplificând incertitudinile privind aprovizionarea pe piețele globale.

Potrivit datelor companiei de analiză maritimă Kpler, după redeschiderea strâmtorii, cel puțin 172 de nave au traversat zona. Cu toate acestea, nivelul traficului rămâne semnificativ sub cel înregistrat înaintea conflictului.

În același timp, date analizate de BBC Verify arată că peste 200 de petroliere continuau să aștepte marți în apropierea Strâmtorii Ormuz, semn că reluarea completă a fluxurilor maritime este încă departe de nivelurile normale de funcționare.