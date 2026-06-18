Documentul în 14 puncte semnat de SUA și Iran: ce include noul armistițiu

Acordul dintre Iran și SUA stabilește condițiile pentru încetarea ostilităților dintre cele două state, redeschiderea Strâmtorii Hormuz, unele măsuri de sprijin economic pentru Iran și angajamentul Teheranului că nu va dezvolta niciodată o armă nucleară. Documentul este un Memorandum de Înțelegere în 14 puncte, prezentat ca bazat pe respectarea etapelor asumate de părți.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că un reprezentant american și unul iranian au semnat un acord pentru prelungirea armistițiului. Președintele Donald Trump a semnat documentul în timpul summitului G7 de la Evian-les-Bains, Franța. Textul prevede, printre altele, reluarea circulației prin Strâmtoarea Hormuz și un cadru de negocieri pentru stabilizarea relațiilor bilaterale.

Acordul este însoțit de un fond estimat la 300 de miliarde de dolari destinat „reconstrucției și dezvoltării economice” a Iranului, fără obligații financiare directe pentru SUA. Implementarea măsurilor depinde de respectarea etapelor convenite, iar ridicarea sancțiunilor este condiționată de progresul părților implicate.

Primul punct al documentului prevede încetarea „imediată și permanentă” a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Părțile se angajează să nu inițieze acțiuni militare și să respecte integritatea teritorială a Libanului.

Textul menționează că orice continuare a operațiunilor militare ar putea fi interpretată drept încălcare a înțelegerii. Acordul urmărește, potrivit documentului, încheierea definitivă a conflictului, deși reacția Israelului la aceste prevederi rămâne neclară.

În paralel, SUA și Iranul își asumă respectarea suveranității reciproce și evitarea ingerințelor în afacerile interne ale celuilalt stat. Prevederea apare într-un context sensibil, având în vedere declarațiile anterioare privind sprijinul pentru protestele din Iran

Mai jos vă redăm textul integral al acordului:

Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din actualul război, declară, odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai lanseze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord. Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul de trafic din perioada anterioară războiului din partea Republicii Islamice Iran. De asemenea, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final. La semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale dintre Golful Persic și Marea Omanului și invers, la volumul dinainte de război, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile. Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care urmează să fie convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare. Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, până la încheierea unui acord definitiv, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.

.Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivații acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea. Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază. Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a Acordului final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta. După semnarea prezentului memorandum de înțelegere și după primirea garanțiilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul memorandum de înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final exclusiv cu privire la articolele rămase. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU.

Acordul prevede încetarea definitivă a ostilităților și deschide un proces de negociere pe durata a 60 de zile, cu scopul de a ajunge la o înțelegere finală privind viitorul programului nuclear al Iranului, potrivit informațiilor disponibile. Documentul lasă deschisă posibilitatea ca Donald Trump să revină asupra deciziei, inclusiv prin reluarea unor acțiuni militare, dacă evoluția discuțiilor o va impune.

În evaluările preliminare ale contextului diplomatic, se conturează ideea că Iranul ar putea beneficia inițial de mai multe avantaje, în timp ce contraprestațiile imediate par limitate. Textul acordului este prezentat ca un cadru de tranziție între încetarea ostilităților și negocierile ulterioare, fără a detalia public eventuale condiții finale.

Donald Trump a semnat o copie fizică a acordului miercuri, în timpul unei cine la Versailles alături de președintele francez Emmanuel Macron. Palatul, asociat istoric cu semnarea unor acorduri importante de-a lungul secolelor, a fost cadrul în care au fost parafate documente ce au marcat încheierea unor conflicte sau dispute teritoriale.

Momentul a avut loc după participarea liderului american la summitul Grupului celor Șapte desfășurat în Franța. La finalul cinei, Trump a afirmat: „E semnat”, referindu-se la documentul parafat în acea seară.

Un videoclip distribuit online de un consilier al Casei Albe îl arată pe Donald Trump așezat la masă lângă Emmanuel Macron, în timp ce semnează varianta pe hârtie a acordului. După semnare, documentul și stiloul au fost predate secretarului de stat Marco Rubio, în timp ce cei prezenți în sală au aplaudat momentul. Înainte de a aplica semnătura, Trump a declarat, conform unui material video publicat pe rețelele sociale de Emmanuel Macron: „Nu a fost ușor”.

La Teheran, președintele Masoud Pezeshkian a semnat acordul în numele Iranului, cu o expresie descrisă ca fiind impasibilă, potrivit agenției de stat IRNA. Aceasta a publicat și o imagine în care liderul iranian apare ținând documentul semnat, care poartă atât semnătura sa, cât și pe cea a lui Donald Trump. Materialele oficiale prezentate indică faptul că semnarea a avut loc în paralel de cele două părți implicate în înțelegere, în contextul comunicărilor publice difuzate de instituțiile de presă de la Teheran.