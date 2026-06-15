Bursele europene au crescut după acordul SUA-Iran. Investitorii rămân însă prudenți

Piețele bursiere europene au închis pe plus luni, după anunțul privind acordul-cadru dintre Statele Unite și Iran și perspectiva redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Entuziasmul investitorilor s-a temperat însă pe parcursul ședinței, pe fondul incertitudinilor legate de implementarea efectivă a înțelegerii.

Scăderea prețului petrolului a susținut sectoarele sensibile la evoluția economiei, însă analiștii avertizează că piețele au devenit mai rezervate după numeroase anunțuri care nu au fost urmate de rezultate concrete.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis în creștere cu 0,2%, după ce în prima parte a zilei avansase cu până la 1,3% și atinsese temporar un nou maxim istoric.

Printre cele mai bune evoluții s-au remarcat companiile din industria auto, construcții și turism, sectoare care beneficiază de reducerea costurilor energetice și de diminuarea temerilor privind inflația și încetinirea economiei.

În schimb, companiile din energie au fost afectate de scăderea cotațiilor petrolului. Acțiunile din sector au pierdut aproximativ 3%, în timp ce petrolul Brent a coborât la cel mai redus nivel din luna martie.

De asemenea, sectoarele considerate defensive, precum utilitățile și telecomunicațiile, au înregistrat evoluții mai slabe.

Deși acordul dintre Washington și Teheran a fost primit pozitiv de piețe, mulți investitori rămân precauți, transmite Bloomberg.

Michael Field, strateg-șef pentru acțiuni europene la Morningstar, a declarat că piețele au devenit obișnuite să privească astfel de anunțuri cu rezerve.

Potrivit acestuia, acordul este favorabil pentru investitori, însă experiențele anterioare îi determină să aștepte confirmări concrete înainte de a miza pe o creștere puternică a burselor. El a subliniat că piețele de acțiuni se află deja aproape de maxime istorice, ceea ce limitează potențialul unor noi avansuri rapide.

În ultimele luni, indicele Stoxx 600 a avut o performanță mai slabă decât indicele american S&P 500 și indicele global MSCI World. Analiștii explică această situație prin ponderea ridicată a companiilor ciclice în structura burselor europene, acestea fiind mai expuse efectelor economice ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Mai mulți specialiști din piață consideră că redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea reprezenta un avantaj important pentru economia europeană.

Vincent Juvyns, strateg de investiții la ING, a afirmat că este mult mai bine pentru economia mondială ca perioada de vară să înceapă cu reluarea traficului prin această rută maritimă strategică.

„Este mult mai bine pentru economia mondială să intre în vară cu Strâmtoarea Hormuz deschisă. Ne îndreptăm către o zi bună pentru piețe și este ușor de imaginat că anticipațiile privind majorările de dobândă vor fi reconsiderate în Europa. Ne-am aștepta ca piețele care au suferit cel mai mult din cauza războiului, precum cele europene, să fie cele care își revin cel mai puternic astăzi”, a declarat acesta.

Și strategii Deutsche Bank au apreciat că probabilitatea redeschiderii rapide a strâmtorii este acum mai mare decât în orice moment de la începutul conflictului. Ca urmare, banca și-a modificat poziționarea privind piețele de acțiuni și a renunțat la preferința pentru acțiunile americane în detrimentul celor europene.

„Probabilitatea unei redeschideri pe termen scurt a Strâmtorii Hormuz pare să fie cea mai ridicată de la izbucnirea războiului. Ca prim pas, renunțăm la preferința noastră relativă pentru acțiunile americane în detrimentul celor europene și adoptăm o poziție neutră”, a declarat Maximilian Uleer, strateg la Deutsche Bank.

Pe de altă parte, Willem Sels, director de investiții la HSBC Private Bank, a atras atenția că investitorii nu sunt încă convinși că armistițiul va fi unul durabil.