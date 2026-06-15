BNR: În primele patru luni ale anului 2026, datoria externă a României a crescut cu un miliard de euro

Potrivit BNR, datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni ale anului 2026, ajungând la 229,5 miliarde de euro. Evoluția reflectă modificările finanțării externe și ale principalilor indicatori ai balanței de plăți.

Datoria totală externă a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni ale anului 2026, potrivit datelor prezentate de Banca Națională a României (BNR).

În perioada ianuarie-aprilie 2026, datoria externă totală a crescut cu peste 1 miliard de euro, până la 229,5 miliarde de euro. Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 182,7 miliarde de euro la 30 aprilie 2026, în creștere cu 1,4 la sută față de 31 decembrie 2025. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2026 nivelul de 46,7 miliarde de euro, în scădere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,9 la sută în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2026 a fost de 6,2 luni, comparativ cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2026 a fost de 105,0 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025.

În perioada ianuarie-aprilie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7,9 miliarde de euro, comparativ cu 9,1 miliarde în perioada ianuarie-aprilie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 698 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție pozitivă de 430 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,5 miliarde de euro, comparativ cu 2,232 miliarde de euro în perioada ianuarie – aprilie 2025.

Datoria externă totală a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro în primele trei luni din anul 2026, ajungând la 231,5 miliarde de euro, potrivit sursei citate anterior

În perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu 3 062 milioane euro, până la 231 525 milioane euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 182,847 miliarde de euro la 31 martie 2026, reprezentând 79% din totalul datoriei externe. Aceasta a crescut cu 1,4% faţă de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025. În acelaşi timp, datoria externă pe termen scurt a ajuns la 48,678 miliarde de euro, echivalentul a 21% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,1% comparativ cu finalul anului trecut.

În perioada ianuarie-martie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,338 miliarde de euro, mai mic faţă de deficitul de 6,153 miliarde de euro consemnat în aceeaşi perioadă din 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 977 milioane de euro, în timp ce balanţa serviciilor a avut un excedent mai redus cu 334 milioane de euro. Totodată, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 305 milioane de euro, iar balanţa veniturilor secundare a avut o contribuţie pozitivă de 477 milioane de euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,130 miliarde de euro în primele trei luni ale anului, comparativ cu 1,635 miliarde de euro în aceeaşi perioadă din 2025. Din total, participaţiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 1,461 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 331 milioane de euro.