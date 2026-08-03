Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 1 miliard de lei de la bănci. Statul pregătește noi finanțări în valoare de 7,2 miliarde de lei în august

Ministerul Finanțelor a atras luni, 3 august, 1,099 miliarde de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Titlurile au o maturitate reziduală de 24 de luni, iar randamentul mediu stabilit în cadrul licitației a fost de 6,25% pe an.

Valoarea nominală a emisiunii organizate de Ministerul Finanțelor a fost de 1 miliard de lei, însă băncile au transmis subscrieri în valoare de 1,339 miliarde de lei. În urma licitației, statul a atras o sumă mai mare decât valoarea inițială anunțată.

O licitație suplimentară este programată pentru marți, prin care ministerul intenționează să atragă încă 164,9 milioane de lei. Randamentul utilizat pentru această operațiune va fi cel stabilit în licitația de luni pentru obligațiunile de stat.

Pentru luna august 2026, Ministerul Finanțelor a programat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare totală de 7,2 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma prevăzută în prospectele de emisiune pentru certificatele de trezorerie cu discont și obligațiunile de stat de tip benchmark este cu 1,3 miliarde de lei mai mică față de nivelul stabilit pentru luna iulie 2026.

În luna iulie, Ministerul Finanțelor avea planificate împrumuturi în valoare de 8,5 miliarde de lei de la băncile comerciale.

Fondurile atrase de stat prin aceste emisiuni sunt destinate refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Ministerul a anunțat luni, 3 august, și lansarea celei de-a opta ediții FIDELIS din anul 2026, program care se va desfășura în perioada 7-14 august. Noua emisiune de titluri de stat vine cu dobânzi de până la 7,50% pentru investițiile în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro. Persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani pot investi în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și euro prin intermediul mai multor bănci partenere.