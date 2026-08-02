Amenzi de până la 200.000 de lei pentru firme. ANAF înăsprește regulile privind dividendele și împrumuturile către asociați

Amenzi de până la 200.000 de lei riscă firmele care distribuie dividende sau restituie împrumuturi către asociați cu încălcarea noilor reguli fiscale. ANAF a readus în atenția contribuabililor prevederile introduse prin Legea nr. 239/2025, aplicabile societăților cu răspundere limitată și societăților pe acțiuni. Noile restricții vizează situațiile în care companiile au pierderi reportate, un activ net sub limita legală sau obligații fiscale restante. În unele cazuri, asociatul care primește sume în mod nelegal poate răspunde solidar pentru datoriile fiscale ale firmei.

Amenzile prevăzute de legislația în vigoare pot ajunge la 200.000 de lei, iar simpla existență a profitului sau a disponibilităților în cont nu mai garantează că o societate poate distribui dividende către asociați.

ANAF a reamintit contribuabililor că regulile introduse prin Legea nr. 239/2025 se aplică atât SRL-urilor, cât și societăților pe acțiuni. În cazul încălcării anumitor interdicții, sancțiunile contravenționale sunt cuprinse între 10.000 și 200.000 de lei. În plus, pentru aceste abateri nu se aplică facilitatea care permite achitarea, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii.

Autoritatea fiscală subliniază că obținerea unui profit într-un exercițiu financiar nu este suficientă pentru distribuirea dividendelor. Administratorii trebuie să analizeze întreaga situație financiară a societății, inclusiv eventualele pierderi reportate din anii anteriori.

Dacă societatea înregistrează astfel de pierderi, dividendele din profitul curent pot fi repartizate doar după îndeplinirea unor condiții obligatorii: constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderilor contabile reportate și constituirea rezervelor prevăzute în actul constitutiv. În lipsa acestor etape, distribuirea sumelor către asociați nu este permisă, chiar dacă firma dispune de bani în cont.

O restricție suplimentară apare atunci când activul net al societății scade sub jumătate din capitalul social subscris. Activul net reprezintă diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor firmei. De exemplu, în cazul unei societăți cu un capital social de 10.000 de lei, activul net trebuie să fie de cel puțin 5.000 de lei. Dacă valoarea acestuia coboară sub acest prag, distribuirea profitului poate avea loc numai după reîntregirea activului net la nivelul minim prevăzut de lege.

Aceeași regulă este aplicabilă și dividendelor interimare distribuite pe parcursul anului, în baza situațiilor financiare trimestriale.

Amenzile se aplică și firmelor care acordă împrumuturi asociaților în situații expres interzise de lege, în special atunci când societatea a distribuit deja dividende interimare.

În aceste cazuri, compania nu poate acorda împrumuturi acționarilor, asociaților sau altor persoane afiliate până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor interimare și aprobarea situațiilor financiare anuale.

Scopul acestei restricții este de a evita situațiile în care un asociat încasează atât dividende interimare, cât și sume suplimentare sub forma unui împrumut acordat de propria societate, înainte ca rezultatele financiare anuale să confirme că distribuirea dividendelor a fost justificată.

Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 10.000 și 200.000 de lei. Nici în această situație nu este posibilă achitarea a jumătate din minimul amenzii în termenul general de 15 zile.

O altă modificare importantă îi privește pe asociații care și-au finanțat societățile din fonduri proprii și intenționează să își recupereze ulterior sumele acordate.

Deși aceste finanțări sunt evidențiate contabil ca datorii ale firmei față de asociat, existența creanței nu conferă dreptul de recuperare imediată a banilor.

Dacă, potrivit situațiilor financiare anuale aprobate, activul net al societății este mai mic decât jumătate din capitalul social subscris, firma nu poate restitui împrumuturile primite de la acționari, asociați sau alte persoane afiliate.

Interdicția rămâne în vigoare până la reîntregirea activului net. ANAF a anunțat că, în cursul anului 2026, va verifica respectarea acestei obligații și poate sancționa restituirile efectuate cu încălcarea prevederilor legale după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Și pentru această abatere este prevăzută o amendă cuprinsă între 10.000 și 200.000 de lei, fără posibilitatea reducerii la jumătate din minim.

Practic, asociatul nu își pierde dreptul de creanță asupra societății, însă recuperarea banilor este amânată până la remedierea situației financiare a firmei.

Pe lângă sancțiunile contravenționale, legislația introduce și un risc suplimentar pentru asociații care beneficiază de plăți efectuate cu încălcarea restricțiilor.

Dacă societatea are obligații fiscale restante și acordă ori restituie unui asociat un împrumut cu încălcarea legii, persoana care a primit banii poate fi atrasă în răspundere solidară alături de firmă.

Asociatul poate răspunde pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului acordat sau restituit.

De exemplu, dacă o companie înregistrează datorii fiscale de 300.000 de lei și restituie asociatului, cu încălcarea interdicției legale, un împrumut în valoare de 80.000 de lei, răspunderea acestuia poate fi angajată în limita celor 80.000 de lei.

Prin acest mecanism, ANAF poate urmări recuperarea creanțelor fiscale atât din patrimoniul societății, cât și de la asociatul care a beneficiat de plata nelegală.

Legislația stabilește și obligații suplimentare pentru societățile care înregistrează un activ net sub nivelul minim impus.

Începând cu situațiile financiare aferente anului 2025, companiile trebuie să reconstituie activul net până la o valoare de cel puțin jumătate din capitalul social subscris, cel târziu la sfârșitul exercițiului financiar următor celui în care au fost constatate pierderile.

Nerespectarea acestei obligații este sancționată cu amendă între 10.000 și 200.000 de lei. ANAF precizează că verificările pentru această categorie de abateri vor începe în 2027, în raport cu situațiile financiare aferente exercițiilor financiare începute la 1 ianuarie 2025 sau ulterior.

În cazul în care firma are datorii față de asociați provenite din împrumuturi ori alte forme de finanțare și nu își reconstituie activul net în termenul prevăzut de lege, poate deveni obligatorie conversia creanțelor asociaților în capital social.

Pentru neîndeplinirea acestei obligații, sancțiunea este mai severă, fiind cuprinsă între 40.000 și 300.000 de lei.