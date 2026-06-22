Se schimbă regulile pentru toți antreprenorii. Profitul nu mai garantează că poți scoate bani din companie

Companiile din România intră într-o nouă etapă în ceea ce privește distribuirea dividendelor și relația financiară cu acționarii. Începând din 2026, Legea 239/2025 introduce reguli mai stricte privind retragerea banilor din firme, iar simpla existență a profitului contabil nu va mai fi suficientă pentru plata dividendelor. Specialiștii EY România avertizează că noile prevederi schimbă fundamental modul în care societățile trebuie să își gestioneze capitalurile proprii și lichiditățile.

Distribuirea dividendelor și rambursarea împrumuturilor acordate de acționari intră, de anul acesta, sub incidența unor reguli semnificativ mai stricte.

Potrivit unei analize realizate de specialiștii EY România, Legea 239/2025 mută accentul de la simpla existență a profitului contabil către sănătatea financiară a companiei și nivelul capitalizării acesteia.

Astfel, societățile care intenționează să distribuie dividende din profitul aferent anului 2025, în cursul anului 2026, trebuie să demonstreze că respectă noile condiții impuse de lege, iar analiza situației financiare devine esențială înaintea oricărei plăți către acționari.

Experții EY subliniază că noua legislație schimbă complet abordarea folosită până acum de multe companii.

„Pentru multe companii românești, retragerea de numerar din firmă – sub formă de dividende sau rambursări de împrumuturi către acționari – a fost, ani la rând, o decizie relativ clară: dacă există profit și lichidități, distribuirea dividendelor părea firească, la fel și rambursarea împrumuturilor. Legea 239/2025 schimbă fundamental această logică, introducând un filtru de conformare financiară”, arată analiza EY România.

Specialiștii explică faptul că, în noul cadru legislativ, existența profitului contabil și disponibilul din conturile societății nu mai sunt suficiente pentru justificarea plăților către acționari.

„În noul cadru, profitul contabil și disponibilul din cont nu mai sunt suficiente pentru a justifica plăți către acționari. Bilanțul, nivelul activului net și respectarea ordinii legale a distribuirilor devin elemente centrale în procesul decizional. Practic, întrebarea relevantă nu mai este doar dacă firma a înregistrat profit, ci dacă este capitalizată corect și dacă distribuirile respectă structura reglementată a capitalurilor proprii”, precizează autorii analizei.

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Legea 239/2025 privește activul net al societății.

Conform noilor prevederi, dacă activul net scade sub jumătate din capitalul social subscris, compania nu mai poate restitui împrumuturile acordate de acționari și este obligată să ia măsuri pentru redresarea situației financiare.

EY arată că acest indicator capătă o importanță mult mai mare decât în trecut.

„Valoarea activului net, un indicator de analiză financiară, se transformă într-un „buton de oprire” pentru cash-out către acționari”, subliniază specialiștii.

Noile prevederi afectează și societățile care distribuie dividende interimare.

Analiza EY arată că firmele care acordă astfel de dividende nu vor mai putea oferi împrumuturi acționarilor, asociaților sau persoanelor afiliate până la regularizarea completă a diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor.

În plus, societățile care au un activ net mai mic decât jumătate din capitalul social nu vor putea distribui dividende interimare.

Potrivit specialiștilor, Legea 239/2025 stabilește o ordine clară în utilizarea profitului.

Înainte ca dividendele să poată fi acordate acționarilor, societățile trebuie să constituie rezerva legală, să acopere eventualele pierderi reportate și să se asigure că activul net rămâne peste pragul minim prevăzut de lege.

În acest context, distribuirea dividendelor nu mai reprezintă doar o decizie luată după aprobarea situațiilor financiare, ci necesită o analiză financiară realizată din timp.

Pe lângă modificările privind dividendele, Legea 239/2025 introduce și alte obligații pentru societăți.

Companiile trebuie să dețină un cont de plăți la o bancă din România sau la Trezoreria Statului și să respecte noile cerințe privind utilizarea mijloacelor moderne de plată.

Totodată, Codul de procedură fiscală a fost completat cu noi situații care pot conduce la declararea inactivității fiscale, inclusiv lipsa conturilor de plăți sau nedepunerea situațiilor financiare în termenul legal.

Potrivit EY, consecințele pot fi importante: cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, pierderea dreptului de deducere a TVA, afectarea reputației comerciale și, în cazurile grave, declanșarea procedurilor de dizolvare a societății.

Specialiștii concluzionează că noul cadru legislativ schimbă modul în care autoritățile vor evalua companiile.