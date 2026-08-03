ANAF a anunțat regulile fiscale pentru firme în 2026. Ce se schimbă pentru microîntreprinderi și antreprenori

ANAF a publicat o sinteză a modificărilor fiscale aplicabile în 2026, cu impact direct asupra firmelor și antreprenorilor. Documentul prezintă noile reguli privind impozitarea microîntreprinderilor, sistemul TVA la încasare, facilitățile pentru investiții și obligațiile administrative ale companiilor. Schimbările au fost introduse prin actualizarea legislației fiscale și se aplică diferit în funcție de tipul de activitate și regimul fiscal ales. Firmele trebuie să verifice noile condiții pentru a evita pierderea unor facilități sau aplicarea unor sancțiuni.

ANAF a centralizat într-un document de sinteză principalele schimbări fiscale care vizează persoanele juridice în anul 2026. Materialul publicat de instituție reunește modificări privind regimul microîntreprinderilor, plafonul pentru TVA la încasare, stimulentele fiscale pentru investiții și obligațiile administrative ale companiilor.

Documentul are rol informativ și prezintă modul în care noile prevederi influențează activitatea firmelor, de la calculul impozitului până la obligațiile de conformare fiscală.

Pentru antreprenori, una dintre cele mai importante modificări este simplificarea regimului microîntreprinderilor prin introducerea unei singure cote de impozitare. În același timp, anumite facilități sunt extinse pentru firmele care investesc în echipamente sau activități de cercetare-dezvoltare.

Sinteza ANAF include și obligații administrative care nu reprezintă taxe propriu-zise, dar a căror nerespectare poate conduce la amenzi sau chiar la consecințe fiscale pentru societăți.

ANAF arată că, începând cu 1 ianuarie 2026, microîntreprinderile eligibile aplică o singură cotă de impozitare, fiind eliminat sistemul anterior cu două cote distincte. Noua regulă presupune aplicarea unei cote unice de 1% asupra bazei impozabile pentru firmele care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Schimbarea elimină diferențierea dintre cota de 1% și cea de 3%, ceea ce simplifică modul de calcul pentru companiile încadrate în acest regim fiscal. Pentru o firmă care realizează venituri impozabile de 500.000 de lei, impozitul datorat în noul sistem este de 5.000 de lei.

În vechiul sistem, în cazul aplicării cotei de 3%, aceeași bază de calcul ar fi generat un impozit de 15.000 de lei.

Diferența dintre cele două valori este de 10.000 de lei, însă aplicarea regimului microîntreprinderii depinde în continuare de respectarea tuturor condițiilor prevăzute de Codul fiscal.

Plafonul de încadrare rămâne stabilit la 100.000 de euro, iar pentru verificarea acestuia sunt analizate veniturile care formează cifra de afaceri potrivit reglementărilor contabile.

O altă modificare importantă pentru antreprenori vizează societățile nou-înființate care doresc să aplice regimul fiscal al microîntreprinderilor.

Termenul acordat pentru îndeplinirea condiției privind existența unui salariat a fost extins de la 30 la 90 de zile.

În cazul în care firma nu respectă acest termen, aceasta trece la aplicarea impozitului pe profit începând cu trimestrul următor celui în care perioada de 90 de zile a expirat. Totodată, firmele care au aplicat impozitul pe profit începând cu anul 2023 pot reveni la regimul microîntreprinderilor dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Restricția anterioară privind revenirea la acest regim fiscal a fost eliminată.

ANAF a inclus în documentul fiscal pentru 2026 și modificarea plafonului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Regula poate avea efecte importante pentru firmele cu cifre de afaceri apropiate de limita stabilită de legislație.

Sistemul TVA la încasare permite amânarea plății TVA colectate până la momentul în care factura emisă este efectiv încasată, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Începând cu perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, plafonul cifrei de afaceri pentru aplicarea sistemului TVA la încasare crește la 5 milioane de lei.

De la 1 ianuarie 2027, limita urcă la 5,5 milioane de lei. Anterior, plafonul era stabilit la 4,5 milioane de lei.

Astfel, o companie cu o cifră de afaceri de 4,8 milioane de lei poate rămâne în sistemul TVA la încasare în 2026, dacă respectă și celelalte condiții fiscale.

Pentru companiile care realizează investiții, ANAF prezintă o facilitate fiscală privind amortizarea accelerată a anumitor active.

Pentru echipamente tehnologice, mașini, unelte, instalații de lucru, animale și plantații noi cumpărate, produse și puse în funcțiune în 2026, poate fi aplicată amortizarea superaccelerată. În primul an, amortizarea poate ajunge la 65% din valoarea fiscală a activului.

Pentru un echipament în valoare de 100.000 de lei, firma poate înregistra în primul an o amortizare de până la 65.000 de lei.

La o cotă de impozit pe profit de 16%, reducerea teoretică a impozitului aferent primului an poate ajunge la 10.400 de lei, dacă societatea dispune de suficient profit impozabil.

Avantajul fiscal constă în recuperarea mai rapidă a investiției, nu într-o reducere totală a costului activului.

ANAF a inclus în sinteza modificărilor fiscale din 2026 și mecanismul prin care firmele pot beneficia de un credit fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Măsura este destinată companiilor care realizează cheltuieli eligibile în acest domeniu și oferă o alternativă la facilitatea fiscală existentă anterior.

Noul mecanism permite firmelor să aleagă între deducerea suplimentară prevăzută de Codul fiscal și aplicarea unui credit fiscal calculat în funcție de valoarea cheltuielilor eligibile.

Potrivit informațiilor prezentate de ANAF, firmele care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pot utiliza un credit fiscal egal cu 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru exemplificare, o companie care realizează cheltuieli eligibile de cercetare-dezvoltare în valoare de 200.000 de lei poate beneficia de un credit fiscal de 20.000 de lei.

Suma poate fi scăzută din impozitul pe profit datorat sau din impozitul minim pe cifra de afaceri, în condițiile stabilite de legislația fiscală.

În situația în care întreaga valoare a creditului fiscal nu poate fi utilizată imediat, diferența poate fi compensată sau restituită potrivit procedurii aplicabile.

Pe lângă modificările privind impozitele și facilitățile fiscale, documentul ANAF prezintă și o serie de obligații administrative care trebuie respectate de companii în 2026.

Aceste obligații nu reprezintă taxe suplimentare, însă nerespectarea lor poate genera sancțiuni financiare importante și poate afecta statutul fiscal al unei societăți.

Una dintre obligațiile prezentate în sinteza ANAF vizează existența unui cont de plăți pentru persoanele juridice. Companiile trebuie să dețină cel puțin un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului pe întreaga perioadă în care desfășoară activități economice.

Pentru firmele nou-înființate, contul trebuie deschis în cel mult 60 de zile lucrătoare de la înființare. Lipsa unui cont de plăți poate atrage amendă cuprinsă între 3.000 și 10.000 de lei și poate conduce la declararea inactivității fiscale.

ANAF menționează și obligația anumitor operatori economici de a accepta metode moderne de plată. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.

Măsura urmărește extinderea utilizării instrumentelor electronice de plată și creșterea gradului de trasabilitate a operațiunilor comerciale.

Un alt punct important pentru firme este legat de sistemul RO e-Factura.

Documentul ANAF precizează că termenul pentru transmiterea facturilor în sistem este de cinci zile lucrătoare, nu cinci zile calendaristice. Calculul termenului nu include ziua emiterii facturii.

Pentru companii, respectarea acestui interval este esențială, deoarece transmiterea cu întârziere poate conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislație.